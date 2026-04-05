Parintins

Ensaio show reúne Raça Azul em Parintins e promove votação para manter cunhã-poranga no reality.

O Boi Caprichoso mobilizou a torcida Raça Azul em um grande mutirão de apoio à cunhã-poranga Marciele Albuquerque, participante do Big Brother Brasil 2026. Além disso, o ensaio show reuniu a nação azul e branca no Curral Zeca Xibelão, neste sábado (04).

Mesmo com a chuva durante a noite, o público manteve a animação e, ainda assim, participou ativamente da programação, reforçando a energia característica da torcida azulada.

Espetáculo cultural e participação da torcida

O evento contou com apresentações de toadas interpretadas pelos artistas do boi. Nesse sentido, ganharam destaque o levantador Patrick Araújo, o apresentador Edmundo Oran e o amo do boi Caetano Medeiros.

Além disso, tuxauas, corpos de dança, a Marujada de Guerra e os torcedores completaram o espetáculo, o que ampliou ainda mais a participação do público.

“Não poderia ser melhor do que começar com a Noite da Raça Azul, esse item campeão, que todo ano traz surpresa dentro do Bumbódromo. É uma felicidade, uma noite especial, cheia de emoções e alegria, que vai ficar para a história do nosso boi”, disse o coordenador da Raça Azul, Junior Bentes.

Por sua vez, o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou a força artística do bumbá e a importância de eventos que valorizam a cultura local.

“Ao mesmo tempo que nossos artistas criam o maior espetáculo já produzido em Parintins, também realizamos momentos importantes de alegria, confraternização e valorização da nossa cultura. Esse é o Caprichoso, um boi que sempre está na vanguarda artística, mas que valoriza suas tradições”, afirmou.

Mutirão fortalece apoio no BBB 2026

Durante o ensaio, colaboradores do boi ajudaram o público a votar para manter Marciele Albuquerque no reality e, ao mesmo tempo, incentivaram a saída da participante Chaiany Andrade. Por isso, a diretoria batizou a ação de “Mutirão do Bar da Dora”.

“Nós estamos aqui criando uma ilha digital de votação constante, com foco no voto único para tirar a Chai e colocar a nossa Marciele Albuquerque cada vez mais dias no BBB, divulgando o Boi Caprichoso, o Boi contrário, o Festival de Parintins, o Festival de Juruti, o Amazonas, o Pará, todo o Norte, por Marciele Albuquerque, a farinheira da Amazônia”, destacou o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome.

Engajamento da torcida

Além da mobilização digital, torcedores e sócios também participaram ativamente da ação. Por exemplo, a jovem Clara Eduarda ressaltou a importância de apoiar a representante azulada.

“Eu me sinto lisonjeada por ajudar a nossa cunhã, representando a nossa cultura, a cultura parintinense. É muito gratificante ter ela dentro da casa mais vigiada do Brasil. Gostaria que todos os parintinenses, paraenses e toda a nação Caprichoso ajudassem a Marciele a ficar na casa até a final”, disse.

Programação segue neste domingo

A mobilização continua neste domingo (05), durante evento no Bar do Joel, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins. Além disso, a programação contará novamente com a participação do Caprichoso em apoio à permanência de Marciele no BBB 2026.

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