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Saída de Wilson Lima e Tadeu de Souza leva a eleição indireta na Assembleia Legislativa do Amazonas

A Assembleia Legislativa do Amazonas deverá realizar, em até 30 dias, uma eleição indireta para escolher o novo chefe do Executivo estadual. A medida ocorre após as renúncias do governador Wilson Lima (União Brasil) e do vice Tadeu de Souza (Progressistas), formalizadas no sábado (4).

De acordo com o artigo 52 da Constituição Estadual, a vacância simultânea dos cargos nos dois últimos anos de mandato exige esse tipo de escolha indireta.

Sucessão e regras constitucionais

Pela regra vigente, o presidente da Aleam, Roberto Cidade (União), deve assumir o governo de forma interina por até 30 dias. No entanto, caso decida disputar um cargo majoritário, ele também precisará renunciar ao posto.

Além disso, somente os 24 deputados estaduais podem concorrer na eleição indireta. Se Roberto Cidade entrar na disputa e vencer, a Assembleia terá de convocar uma nova eleição interna para definir o próximo presidente da Casa.

Mandato segue até o fim do ciclo

Ainda conforme o artigo 52 da Constituição Estadual, o candidato eleito — seja por voto direto ou indireto — não inicia um novo mandato. Na prática, ele apenas completa o período restante, garantindo a continuidade do ciclo político em curso.

Cartas de renúncia foram simultâneas

As renúncias de Wilson Lima e Tadeu de Souza foram formalizadas por meio de cartas enviadas à Assembleia às 23h de sábado, 4, conforme o protocolo da Casa.

Nos documentos, ambos afirmam que a decisão ocorre “em caráter irrevogável e irretratável”, o que indica uma saída coordenada do comando do Executivo estadual. A medida passou a valer imediatamente após o registro.

Estratégia política e desincompatibilização

No caso de Lima, a carta destaca que a renúncia “fundamenta-se irrestritamente no que preceitua o art. 14, § 6º, da Constituição Federal”, com o objetivo de cumprir o prazo de desincompatibilização de seis meses para disputar um novo cargo eletivo.

Já Tadeu segue a mesma linha e afirma que sua decisão “fundamenta-se no que preceitua o art. 14, § 6º, da CF/88”, indicando também a intenção de viabilizar uma eventual candidatura.

Apesar do teor técnico, os dois documentos mantêm um tom institucional. Lima expressa “profunda gratidão ao povo amazonense”, enquanto Tadeu ressalta seu “reconhecimento à parceria desta Casa Legislativa”.

Movimento indica articulação eleitoral

Entre aliados de Wilson Lima, a coincidência no timing e no conteúdo das cartas reforça a percepção de uma estratégia conjunta. O movimento, portanto, aponta para um reposicionamento político com foco nas eleições que se aproximam.

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