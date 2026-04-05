A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 268 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (6), das 8h às 14h.
Os interessados podem validar a Carteira de Trabalho Digital pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.
Para participar da pré-seleção e concorrer às vagas, além de receber orientações sobre cadastro e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus.
O atendimento ocorre nos seguintes endereços:
- Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;
- Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.
Documentos e orientações
Para se candidatar, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19, currículo, certificados de cursos e documentos pessoais originais, como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e residência.
Além disso, o Sine reforça que não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais.
Os candidatos devem manter o cadastro atualizado, principalmente após a conclusão de novos cursos. Em algumas vagas, o órgão pode solicitar documentos adicionais, conforme os requisitos obrigatórios de cada função.
Regras e critérios
A Semtepi destaca que, conforme o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 373-A da CLT, critérios como sexo, idade, cor ou situação familiar não podem ser exigidos na divulgação das vagas.
Além disso, os candidatos devem seguir as orientações de vestimenta. O órgão proíbe a entrada com roupas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos.
Distribuição das vagas
Ao todo, são:
- 74 vagas novas;
- 13 vagas no comércio;
- 8 vagas na indústria;
- 170 vagas em serviços;
- 3 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).
Entre as oportunidades, destacam-se cargos como vendedor, auxiliar administrativo, operador de empilhadeira, pedreiro, mecânico, recepcionista, auxiliar de produção, motorista, técnico em segurança do trabalho e atendente.
Além disso, há vagas para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.
Destaques das oportunidades
Entre os principais destaques estão:
- 25 vagas para auxiliar de produção;
- 50 vagas para auxiliar de linha de produção;
- 25 vagas para atendente;
- 25 vagas para auxiliar de cozinha;
- 15 vagas para montador de móveis;
- 10 vagas para mecânico de refrigeração e climatização.
Por outro lado, também há oportunidades específicas para profissionais qualificados, como técnico em elétrica, eletromecânico pleno e mecânico de manutenção.
Como participar
Para aumentar as chances de contratação, o candidato deve chegar cedo, conferir os requisitos da vaga desejada e apresentar toda a documentação exigida.
Além disso, é fundamental acompanhar a validade das vagas, que podem ser preenchidas antes do prazo final.
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