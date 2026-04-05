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Oportunidades abrangem comércio, indústria e serviços; atendimento ocorre das 8h às 14h em dois postos da capital

Publicado em 05 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 268 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (6), das 8h às 14h.

Os interessados podem validar a Carteira de Trabalho Digital pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer às vagas, além de receber orientações sobre cadastro e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus.

O atendimento ocorre nos seguintes endereços:

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Documentos e orientações

Para se candidatar, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19, currículo, certificados de cursos e documentos pessoais originais, como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e residência.

Além disso, o Sine reforça que não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais.

Os candidatos devem manter o cadastro atualizado, principalmente após a conclusão de novos cursos. Em algumas vagas, o órgão pode solicitar documentos adicionais, conforme os requisitos obrigatórios de cada função.

Regras e critérios

A Semtepi destaca que, conforme o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 373-A da CLT, critérios como sexo, idade, cor ou situação familiar não podem ser exigidos na divulgação das vagas.

Além disso, os candidatos devem seguir as orientações de vestimenta. O órgão proíbe a entrada com roupas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos.

Distribuição das vagas

Ao todo, são:

74 vagas novas;

13 vagas no comércio;

8 vagas na indústria;

170 vagas em serviços;

3 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as oportunidades, destacam-se cargos como vendedor, auxiliar administrativo, operador de empilhadeira, pedreiro, mecânico, recepcionista, auxiliar de produção, motorista, técnico em segurança do trabalho e atendente.

Além disso, há vagas para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Destaques das oportunidades

Entre os principais destaques estão:

25 vagas para auxiliar de produção;

50 vagas para auxiliar de linha de produção;

25 vagas para atendente;

25 vagas para auxiliar de cozinha;

15 vagas para montador de móveis;

10 vagas para mecânico de refrigeração e climatização.

Por outro lado, também há oportunidades específicas para profissionais qualificados, como técnico em elétrica, eletromecânico pleno e mecânico de manutenção.

Como participar

Para aumentar as chances de contratação, o candidato deve chegar cedo, conferir os requisitos da vaga desejada e apresentar toda a documentação exigida.

Além disso, é fundamental acompanhar a validade das vagas, que podem ser preenchidas antes do prazo final.

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