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Trabalhador relatou ainda que encontrou vidro entre os resíduos

Um gari, que se identifica como “Tota”, denunciou uma mulher após ela jogar lixo no chão propositalmente e exigir que ele o recolhesse. O caso aconteceu no interior de São Paulo e ganhou repercussão após o trabalhador publicar um vídeo do ocorrido nas redes sociais.

O profissional relatou que tentou orientar a mulher a entregar o lixo diretamente em suas mãos, mas foi ignorado. Indignado, ele desabafou sobre a forma como foi tratado. “Não precisa jogar lixo no chão. Pode me entregar na minha mão que eu vou buscar. Nem animal é tratado assim”, afirmou.

Ao se aproximar dos resíduos, o gari percebeu ainda que havia materiais perigosos, como vidro, o que aumentava o risco de acidentes durante a coleta.

Segundo o relato, além da atitude, a mulher também teria ameaçado acionar a prefeitura caso ele se recusasse a recolher o lixo.