Desenvolvimento

Evento apresenta incentivos fiscais, PD&I e oportunidades de investimento no Amapá

A Suframa realizará nos dias 23 e 24 de abril, em Macapá, a edição da “Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento”. O evento será no auditório do Museu Sacaca, na Avenida Feliciano Coelho, bairro Trem, zona Sul, com objetivo de divulgar oportunidades de investimentos, incentivos fiscais e programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área de atuação da autarquia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://doity.com.br/jornadaintegracaomacapa2026.

O encontro é direcionado a empresários, comerciantes, representantes de órgãos governamentais, estudantes e profissionais das áreas de administração, contabilidade, economia e do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. A realização da Jornada conta com a parceria da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá (Setec), fortalecendo o desenvolvimento científico e tecnológico, o empreendedorismo inovador e o ecossistema regional.

Programação do evento

Dia 1 – Quinta-feira (23)

O primeiro dia ocorrerá das 8h às 18h, com foco em Lei de Informática, incentivos fiscais e projetos industriais. A agenda inclui:

Credenciamento e coletiva de imprensa

Cerimônia de abertura com autoridades locais e federais, incluindo o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro

Oficinas sobre PD&I da Suframa e palestras sobre programas prioritários em Bioeconomia, Indústria 4.0 e Formação de Recursos Humanos , com participação de instituições parceiras como Idesam, CITS e Fundação Matias Machiline

, com participação de instituições parceiras como Painéis sobre incentivos e financiamentos do Governo do Estado

No período da tarde, técnicos da Suframa conduzirão capacitações específicas para o setor produtivo, detalhando incentivos fiscais, cadastro, regras para compra nacional e importação incentivada, além de orientações práticas sobre projetos industriais com matéria-prima regional. O cronograma inclui também o “Pitch Day”, apresentações de fundos de inovação do Banco da Amazônia (Basa) e do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), conduzidas pela Sudam.

Dia 2 – Sexta-feira (24)

O segundo dia, das 8h às 13h, será dedicado a ações em campo e fortalecimento de relações institucionais. A comitiva da Suframa e parceiros fará visitas técnicas a centros de conhecimento e fomento da região, incluindo o Instituto Federal do Amapá (Ifap), no bairro Brasil Novo.

Compromisso com o desenvolvimento regional

Segundo o superintendente Leopoldo Montenegro, a Jornada reafirma o compromisso do governo federal com a interiorização do desenvolvimento, garantindo que os benefícios da Zona Franca de Manaus alcancem toda a região de abrangência.

“Queremos mostrar aos empresários, empreendedores, comerciantes, acadêmicos e startups amapaenses o impacto transformador da Lei de Informática e dos incentivos da Zona Franca de Manaus. Ao capacitar o setor produtivo e instituições de Ciência e Tecnologia, abrimos portas para inovações, parcerias e impulsionamos o ambiente de negócios de toda a região”, destacou Montenegro.

(*) Com informações da assessoria