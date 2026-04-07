Bom Condutor

MP do Bom Condutor simplifica renovação da CNH e gera economia para mais de 11 mil motoristas no Amazonas

Mais de 11,3 mil motoristas do Amazonas deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, gerando uma economia de R$ 10.295.616.

A iniciativa é viabilizada pela Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, que permite a renovação automática da CNH para condutores que não cometeram infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses, entre outros critérios.

“A renovação automática simplifica o processo, reduz etapas burocráticas e amplia o acesso aos serviços digitais”, explica o órgão responsável pelo programa.

O benefício integra o programa CNH do Brasil, que busca eliminar custos e ampliar o uso de soluções digitais.

Economia nacional com renovação automática da CNH

Entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, mais de 1,65 milhão de brasileiros renovaram a CNH automaticamente sem custos, gerando economia total de R$ 1,248 bilhão.

Distribuição por regiões

Sudeste: R$ 606,5 milhões

R$ 606,5 milhões Nordeste: R$ 255,2 milhões, impulsionado por Bahia, Ceará e Pernambuco

R$ 255,2 milhões, impulsionado por Bahia, Ceará e Pernambuco Sul: R$ 224,4 milhões

R$ 224,4 milhões Centro-Oeste: R$ 105 milhões

R$ 105 milhões Norte: R$ 57,6 milhões

Principais estados

São Paulo: R$ 302,2 milhões

R$ 302,2 milhões Rio de Janeiro: R$ 131,4 milhões

R$ 131,4 milhões Minas Gerais: R$ 121,2 milhões

R$ 121,2 milhões Rio Grande do Sul: R$ 93,8 milhões

R$ 93,8 milhões Paraná: R$ 79,1 milhões

R$ 79,1 milhões Bahia: R$ 73,6 milhões

R$ 73,6 milhões Espírito Santo: R$ 51,6 milhões

R$ 51,6 milhões Santa Catarina: R$ 51,4 milhões

R$ 51,4 milhões Ceará: R$ 43 milhões

R$ 43 milhões Goiás: R$ 41,6 milhões

Processamento em lotes e circulação legal

A renovação automática da CNH ocorre por meio de processamento em lotes e respeita o prazo legal de até 30 dias após o vencimento do documento. Nesse período, o condutor pode circular normalmente, conforme a legislação de trânsito.

CNH do Brasil: digitalização e cursos gratuitos

O aplicativo CNH do Brasil já conta com mais de 56 milhões de usuários ativos. A plataforma oferece cursos teóricos gratuitos para quem deseja se tornar condutor.

A MP do Bom Condutor fortalece o programa ao:

Reduzir custos para motoristas

Ampliar o uso de soluções digitais

Incentivar comportamentos mais seguros no trânsito

Desde o lançamento, mais de 2 milhões de pessoas concluíram os cursos disponíveis e mais de 500 mil brasileiros emitiram a primeira carteira de motorista.

(*) Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República