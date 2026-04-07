Mais de 11,3 mil motoristas do Amazonas deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, gerando uma economia de R$ 10.295.616.

A iniciativa é viabilizada pela Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, que permite a renovação automática da CNH para condutores que não cometeram infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses, entre outros critérios.

“A renovação automática simplifica o processo, reduz etapas burocráticas e amplia o acesso aos serviços digitais”, explica o órgão responsável pelo programa.

O benefício integra o programa CNH do Brasil, que busca eliminar custos e ampliar o uso de soluções digitais.

Economia nacional com renovação automática da CNH

Entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, mais de 1,65 milhão de brasileiros renovaram a CNH automaticamente sem custos, gerando economia total de R$ 1,248 bilhão.

Distribuição por regiões

  • Sudeste: R$ 606,5 milhões
  • Nordeste: R$ 255,2 milhões, impulsionado por Bahia, Ceará e Pernambuco
  • Sul: R$ 224,4 milhões
  • Centro-Oeste: R$ 105 milhões
  • Norte: R$ 57,6 milhões

Principais estados

  • São Paulo: R$ 302,2 milhões
  • Rio de Janeiro: R$ 131,4 milhões
  • Minas Gerais: R$ 121,2 milhões
  • Rio Grande do Sul: R$ 93,8 milhões
  • Paraná: R$ 79,1 milhões
  • Bahia: R$ 73,6 milhões
  • Espírito Santo: R$ 51,6 milhões
  • Santa Catarina: R$ 51,4 milhões
  • Ceará: R$ 43 milhões
  • Goiás: R$ 41,6 milhões

Processamento em lotes e circulação legal

A renovação automática da CNH ocorre por meio de processamento em lotes e respeita o prazo legal de até 30 dias após o vencimento do documento. Nesse período, o condutor pode circular normalmente, conforme a legislação de trânsito.

CNH do Brasil: digitalização e cursos gratuitos

O aplicativo CNH do Brasil já conta com mais de 56 milhões de usuários ativos. A plataforma oferece cursos teóricos gratuitos para quem deseja se tornar condutor.

A MP do Bom Condutor fortalece o programa ao:

  • Reduzir custos para motoristas
  • Ampliar o uso de soluções digitais
  • Incentivar comportamentos mais seguros no trânsito

Desde o lançamento, mais de 2 milhões de pessoas concluíram os cursos disponíveis e mais de 500 mil brasileiros emitiram a primeira carteira de motorista.

(*) Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República