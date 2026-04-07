Mais de 11,3 mil motoristas do Amazonas deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, gerando uma economia de R$ 10.295.616.
A iniciativa é viabilizada pela Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, que permite a renovação automática da CNH para condutores que não cometeram infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses, entre outros critérios.
“A renovação automática simplifica o processo, reduz etapas burocráticas e amplia o acesso aos serviços digitais”, explica o órgão responsável pelo programa.
O benefício integra o programa CNH do Brasil, que busca eliminar custos e ampliar o uso de soluções digitais.
Economia nacional com renovação automática da CNH
Entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, mais de 1,65 milhão de brasileiros renovaram a CNH automaticamente sem custos, gerando economia total de R$ 1,248 bilhão.
Distribuição por regiões
- Sudeste: R$ 606,5 milhões
- Nordeste: R$ 255,2 milhões, impulsionado por Bahia, Ceará e Pernambuco
- Sul: R$ 224,4 milhões
- Centro-Oeste: R$ 105 milhões
- Norte: R$ 57,6 milhões
Principais estados
- São Paulo: R$ 302,2 milhões
- Rio de Janeiro: R$ 131,4 milhões
- Minas Gerais: R$ 121,2 milhões
- Rio Grande do Sul: R$ 93,8 milhões
- Paraná: R$ 79,1 milhões
- Bahia: R$ 73,6 milhões
- Espírito Santo: R$ 51,6 milhões
- Santa Catarina: R$ 51,4 milhões
- Ceará: R$ 43 milhões
- Goiás: R$ 41,6 milhões
Processamento em lotes e circulação legal
A renovação automática da CNH ocorre por meio de processamento em lotes e respeita o prazo legal de até 30 dias após o vencimento do documento. Nesse período, o condutor pode circular normalmente, conforme a legislação de trânsito.
CNH do Brasil: digitalização e cursos gratuitos
O aplicativo CNH do Brasil já conta com mais de 56 milhões de usuários ativos. A plataforma oferece cursos teóricos gratuitos para quem deseja se tornar condutor.
A MP do Bom Condutor fortalece o programa ao:
- Reduzir custos para motoristas
- Ampliar o uso de soluções digitais
- Incentivar comportamentos mais seguros no trânsito
Desde o lançamento, mais de 2 milhões de pessoas concluíram os cursos disponíveis e mais de 500 mil brasileiros emitiram a primeira carteira de motorista.
(*) Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República