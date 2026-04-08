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No total, a Receita aponta R$ 80.223.653,84 pagos entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025

Os dados da Receita Federal revelam que o Banco Master teria pagado mais de R$ 80 milhões ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os valores foram registrados nos anos de 2024 e 2025 por meio de impostos retidos na fonte, ou seja, declarados logo após a emissão das notas fiscais pelos serviços prestados.

Segundo a Folha de S. Paulo, o banco declarou 11 repasses de R$ 3.646.529,72 ao longo de 2024, somando R$ 40.111.826,92. Os dados foram enviados à CPI do Crime Organizado após a comissão identificar que essas informações não constavam na primeira entrega feita ao Fisco.

O escritório da esposa de Moraes afirmou que “não confirma as informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos”.

No total, a Receita aponta R$ 80.223.653,84 pagos entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, além de R$ 4,9 milhões recolhidos em impostos.

*Com informações da CNN

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