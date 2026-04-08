Violência

Agressão teria sido motivada por disputa entre facções criminosas

Uma moradora do Complexo da Pedreira teve o cabelo raspado por traficantes após visitar familiares na comunidade do Jacaré, na zona Norte do Rio de Janeiro. O crime foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (0804), no entanto, não há detalhes de quando o crime teria ocorrido.

Segundo relatos, a vítima foi abordada por criminosos assim que entrou na área dominada por uma facção rival à de sua comunidade de origem. Os homens cortaram o cabelo dela como forma de intimidação, em um ato de violência ligado à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam na cidade.

Informações preliminares indicam que a presença da moradora em território controlado por outro grupo foi interpretada como uma afronta, o que teria motivado a agressão.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

Veja vídeo:

Mulher tem o cabelo cortado por traficantes após visitar familiares em comunidade vizinha pic.twitter.com/tMxRbJD7sA — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 8, 2026

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