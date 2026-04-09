Amazonas

A interrupção ocorrerá em razão de uma manutenção técnica programada pelo governo federal

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informou que o sistema do Cadastro Único estará temporariamente indisponível nesta sexta-feira (10/04).

A interrupção ocorrerá em razão de uma manutenção técnica programada pelo governo federal. Durante esse período, não será possível realizar atendimentos relacionados à atualização, inclusão ou consulta de dados no sistema.

A Semasc ressalta que a suspensão é necessária para garantir a segurança e a integridade das informações dos usuários.

Os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) serão retomados normalmente na segunda-feira, 13/4.

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