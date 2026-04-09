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As ações fazem parte do Programa Dermato Saúde Amazonas, que começou a temporada 2026 no mês de março

Uma equipe da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), iniciou, na quarta-feira (08/04), no município de Barreirinha, no interior do Amazonas, uma programação de atendimento em dermatologia e ISTs (infecções sexualmente transmissíveis).

As ações fazem parte do Programa Dermato Saúde Amazonas, que começou a temporada 2026 no mês de março, no município de Presidente Figueiredo.

Em Barreirinha, o atendimento vai focar, nesta semana, em triagem dermatológica e exames preventivos de IST, de colo de útero e testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C. O atendimento vai até o dia 17, dividido em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

O atendimento do programa é dividido em duas fases. Na primeira fase, a equipe, formada por enfermeiros e técnicos, realiza a triagem e a seleção dos casos a serem consultados. Na segunda etapa, ocorre a fase de consultas e atendimentos realizados por médicos e médicas dermatologistas.

Calendário

Para 2026, a previsão é de que sejam visitados os municípios de Lábrea, Manaquiri, Tabatinga, Itapiranga, Uarini, Itamarati, Coari e Juruá. As viagens estão previstas para serem realizadas até o mês de julho deste ano.

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