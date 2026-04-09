Oportunidade

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações.

Publicado em 09 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 424 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (10), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 58

5 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 12 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar desmontagem parcial de racks danificados, executar cortes técnicos; substituir tubos, chapas e reforços estruturais executar alinhamento estrutural; preparar peças para soldagem; eliminar deformações mecânicas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 12, Solda MIG, MAG e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – soldagem em chapa fina e tubo estrutural; controle de amperagem e velocidade de arame; realizar posteamento estrutural; executar solda MIG/MAG em diferentes posições; controlar penetração e deformação térmica Soldar peças finas sem perfuração Soldar reforços estruturais de carga; corrigir falhas de solda detectadas na inspeção; evitar respingos excessivos e retrabalho.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Operações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza de peças; abertura de chanfros; fixação e posteamento simples; posicionamento em gabaritos; abastecimento de peças na linha; separação de componentes; apoio ao serralheiro e soldador.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Engenharia Química

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Engenharia Química ou de Materiais;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preenchimento de relatórios, cadastros de materiais, emissão de fichas técnicas de produtos, atualizar formulação das ordens de produção e outros.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e organizar mercadorias, além de separar produtos para expedição e controlar entradas e saídas no sistema.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – efetuar a instalação, a montagem e a reparação de redes e equipamentos de águas frias e quentes, de esgoto e de condução de águas pluviais e residuais em edificações; prepara e organiza o trabalho interpretando projeto hidráulico; instala sistemas de combate a incêndio; testar a estanqueidade e realiza ensaios de funcionamento da rede; realizar manutenção de primeiro nível de máquinas e equipamentos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor(a) Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, os prazos, as condições de pagamento e os descontos dessa venda.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – varrer, passar pano, remover pó, coletar lixo, repor materiais de higiene e limpar vidros, visando a saúde e bem-estar dos ocupantes.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e organizar mercadorias, além de separar produtos para expedição e controlar entradas e saídas no sistema.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a limpeza e conservação interna e externa de veículos, garantindo boa apresentação, organização do ambiente e cumprimento das normas de segurança.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir o bom funcionamento de uma empresa através do atendimento ao público, organização de documentos, atualização de arquivos, controle de agendas e apoio ao setor de recursos humanos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Instalador de Rede de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – criação, manutenção e conservação de jardins, parques e áreas verdes.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agente de portaria ou Fiscal de Loja e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de pessoas identificando atitudes suspeitas e evitando perdas e danos à empresa.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – prospectar clientes, realizar atendimentos, demonstrar produtos, negociar condições de pagamento e finalizar vendas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – misturar bebidas alcoólicas e não alcoólicas, criar coquetéis autorais e seguir receitas clássicas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Vendedor(a) Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – abordagem direta, demonstração de produtos, negociação, fechamento de vendas, pós-venda, organização de rotas e preenchimento de relatórios de atividades.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em ferramentas, instrumentos de teste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparação, organização e apoio na instalação, manutenção e reparação de sistemas elétricos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Faxineira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – garantir a limpeza, a organização e o funcionamento básico do ambiente de trabalho.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, conhecimento em Pacote Office e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fornecer suporte operacional à gerência e departamentos, organizar arquivos, elaborar documentos, gerir agendas e atender clientes/fornecedores.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

COMÉRCIO – 184

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pastilhas, discos, sapatas e tambores de freio, sangria do fluido de freio, troca de fluido e verificação/substituição de cilindros mestre e de roda, identificação de ruídos, vibrações ou perda de eficiência na frenagem, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no suporte ao transporte de mercadorias, realizando o carregamento, descarregamento, conferência de produtos e organização de cargas em veículos; fazer a amarração de carga, entrega, coleta de encomendas e reparo de embalagens.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Vendedor Interno – Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na venda interna de produtos, atendendo clientes, negociando condições, emitindo pedidos e notas fiscais, além de controlar estoque e realizar pós-venda.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, residir no bairro Santo Agostinho ou proximidades e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de ônibus, além de identificar e solucionar problemas mecânicos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Carro Pesado

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, curso de Direção Defensiva, Transporte Coletivo de Passageiros, residir no bairro Santo Agostinho ou proximidades e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar cargas volumosas ou produtos diversos, operando caminhões e carretas em curtas ou longas distâncias, garantindo a integridade da carga e segurança no trânsito.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Confeitaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e possuir documentação completa;

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas; manipular alimentos e preparar sucos, drinks e cafés.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar ingredientes, auxiliar na produção de massas, recheios e coberturas, decorar produtos simples, montar vitrines e higienizar utensílios e equipamentos; atuar no controle de estoque, verificar validade de produtos e manter a organização e limpeza da cozinha.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, assar e decorar bolos, doces, tortas, biscoitos e sobremesas, equilibrando sabor, texturas e apelo visual; controle de estoque, preparo de massas e recheios, operação de maquinário, rigor com a higiene e, muitas vezes, a criação de novas receitas e atendimento personalizado ao cliente.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – confecção, conserto e ajuste de peças de vestuário e tecidos, utilizando máquinas de costura ou técnicas manuais.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Modelagem, domínio de tabela de medidas, gradação e possuir documentação completa;

Atividades – realizar confecção de moldes, tirar medidas, cortar tecidos, alinhavar, costurar partes da peça, colocar acabamentos e realizar bainhas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condução de veículo caminhão toco, conferência de mercadoria e auxílio em carga e descarga dos produtos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização, controle e movimentação eficiente de produtos em um estoque, recebendo, conferindo, armazenando, separando para vendas/expedição e mantendo o local limpo e organizado, com foco em evitar perdas e agilizar processos para vendas e produção.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa;

Atividades – atuar no suporte técnico ao açougueiro, realizando a limpeza, desossa, preparo de cortes, embalagem e pesagem de carnes, além de higienizar equipamentos e organizar o balcão.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar a carne dos ossos de carcaças bovinas, suínas, aves ou ovinos em frigoríficos ou açougues; cortar e padronizar cortes, limpar carnes, acondicionar produtos, afiar facas e garantir normas de higiene (PPHO) e segurança.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienizar e conservar áreas fabris, máquinas, equipamentos e ambientes administrativos, garantindo a organização, segurança e o descarte correto de resíduos industriais.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender clientes, organizar produtos em gôndolas, repor mercadorias e verificar validades.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer prateleiras, organizar gôndolas e controlar o estoque em supermercados, lojas e armazéns.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no apoio logístico, carregando/descarregando veículos, conferindo notas fiscais, organizando cargas e auxiliando na rota.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – cursando ensino superior em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em Sped e possuir documentação completa;

Atividades – gerenciar a conformidade tributária de uma empresa, apurando impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS) e enviando obrigações acessórias (SPED, DCTF) para evitar multas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar cargas variadas por longas distâncias, cidades ou estados, garantindo a entrega segura e pontual

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em lanches e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar a chapa preparando lanches, carnes e porções; organizar ingredientes, controlar o ponto das carnes, higienizar móveis/área de trabalho, controlar pedidos e manter o estoque.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Peixaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento, limpeza, corte, filetagem e preparação de peixes e frutos do mar, garantindo o frescor e a organização dos balcões refrigerados.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Jovem Aprendiz – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – repor mercadorias nas prateleiras, etiquetar preços, auxiliar no estoque e empacotar itens, visando manter a loja abastecida e organizada sob supervisão.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Fiscal de Prevenção de Perdas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – identificar, analisar e minimizar perdas financeiras em estabelecimentos comerciais, protegendo o patrimônio ao prevenir furtos, danos e fraudes.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carga e descarga, incluindo conferência e movimentação de materiais dentro de contêineres, bem como o manuseio de volumes pesados com auxílio de equipamentos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

INDÚSTRIA – 3

1 vaga – Faxineiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar varrição, lavagem, aspiração de pisos, desinfecção de áreas comuns e banheiros, remoção de lixo industrial e reposição de materiais; manutenção de áreas internas/externas, uso de EPIs, manuseio seguro de produtos químicos e conformidade com normas de segurança.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Expedição Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – acompanhar o motorista na preparação e na entrega de mercadorias para transporte e movimentação; fazer conferências, organizar os materiais e ter manuseio com equipamentos como paleteiras e empilhadeiras.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletromecânico Pleno

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Elétrica, Mecatrônica, Automação ou Eletrotécnica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em comandos elétricos, PLC, inversor de frequência, programação e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos, incluindo sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos e pneumáticos; acompanhar intervenções de ligamento e desligamento dos disjuntores principais das subestações 13,8 KV e 69 KV.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

SERVIÇO – 153

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Mecânico de Refrigeração e Climatização

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração e Climatização;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em elétrica, mecânica básica e leitura de esquemas técnicos; ferramentas e equipamentos acima de 60.000 BTUs, preenchimento de PMOC, O.S. e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e consertar sistemas como ar-condicionado e câmaras frias, garantindo seu bom funcionamento; identificar falhas, realizar manutenções, fazer recarga de gás e seguir normas de segurança e qualidade, assegurando eficiência e conservação adequada.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos/máquinas; apoiar o mecânico nas rotinas da oficina; organizar ferramentas e ambiente de trabalho; apoiar em desmontagem e montagem de peças.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nas rotinas de coleta e transporte de resíduos; apoiar o motorista durante as operações; organizar e cumprir os procedimentos de segurança.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o soldador nas atividades diárias; preparar materiais, peças e equipamentos, realizar acabamento, limpeza e organização das peças; apoiar na organização e manutenção do setor.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção de equipamentos, montagem, desmontagem e alinhamento de pneus; controlar vida útil e utilização do pneu; trocar e ressulcar pneus; consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu; prestar socorro a veículos e lavar chassi e peças.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso técnico em Refrigeração, Climatização ou Manutenção, NR 10, NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar aparelhos de ar-condicionado tipo Split, Inverter, Piso-Teto, Cassete, Janela, VRF e Self Contained; realizar manutenção preventiva, limpeza, higienização, troca de filtros, verificação de pressão e temperatura; executar manutenção corretiva e diagnóstico de falhas elétricas, mecânicas e eletrônicas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no plantio, trato e manejo de árvores ornamentais e plantas, incluindo podas, adubação, irrigação, combate a pragas, preparo do solo e limpeza de áreas verdes.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na limpeza, conservação e manutenção básica de ambientes residenciais, comerciais ou industriais. Suas principais funções incluem varrer, passar pano, higienizar banheiros, remover lixo, repor materiais de consumo e realizar pequenos reparos como trocar lâmpadas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, experiência com ônibus, residir no bairro Santo Agostinho ou proximidades e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recuperar a lataria de veículos, desamassando, moldando e soldando chapas metálicas para restaurar a carroceria após colisões ou danos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Confeiteiro (a)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa

Atividades – fazer massas, salgados, biscoitos, bolos, tortas e outros doces.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, organizar o estoque, confere produtos, preparar embalagens e mantém o local de trabalho limpo e seguro, operando equipamentos como paleteiras e carrinhos para garantir que os produtos cheguem intactos ao destino, auxiliando em toda a logística de recebimento e expedição de materiais.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Pintora de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparação de superfícies; aplicação de tintas e acabamentos; controle de qualidade do serviço e organização e segurança do ambiente.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Novo Aleixo, Tancredo Neves, São José, Mauazinho e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando-se de material e equipamento específico; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspira detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Triador de Resíduos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Cidade de Deus, Novo Aleixo, Alfredo Nascimento, Zumbi, São José, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – selecionar materiais recicláveis como: papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em preparação de massa, transporte de materiais, limpeza e organização do canteiro de obras; preparo de materiais, transporte de ferramentas, limpeza do canteiro e suporte a pedreiros e mestres de obra.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, disponibilidade de horário, experiência em Recursos Humanos e possuir documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; gerenciar, ainda, os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão Baú

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter registro ativo no MTE e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prevenir acidentes e proteger a saúde dos trabalhadores dentro da empresa; realizar inspeções nos ambientes para identificar possíveis riscos, propor e implementar medidas de segurança, elaborar e acompanhar programas como o PGR e o PCMSO; atuar na orientação e treinamento dos funcionários, garantindo o uso correto dos equipamentos de proteção individual; controlar e fiscalizar equipamentos, registrar ocorrências, manter a documentação atualizada e acompanhar atividades de maior risco para assegurar o cumprimento das normas.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência e expedição de itens.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Agente de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – manutenção da limpeza e conservação de ambientes, utilizando equipamentos e produtos adequados para a remoção de sujidades, limpeza de pisos, paredes, vidros, móveis, entre outros; executar atividades como coleta de lixo, reposição de materiais de higiene, e sinalização de áreas em manutenção.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cuidador de Idosos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fornecer assistência física e emocional a pessoas mais velhas, ajudando em rotinas diárias como higiene, alimentação, mobilidade e administração de medicamentos, além de garantir segurança, bem-estar e lazer.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Maqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – ajudar no transporte de pacientes entre quartos, salas de exame e áreas cirúrgicas, utilizando macas ou cadeiras de rodas; garantir a limpeza e a organização do ambiente, além de zelar pela conservação das instalações e equipamentos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar lançamentos contábeis; elaborar demonstrativos financeiros; realizar conciliação bancária; preparar declarações contábeis; fechamento de balanços.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria ”B”, curso NR 10, NR 35, Técnico em Refrigeração, disponibilidade para viagens e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliação e dimensionamento de locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificação de materiais e acessórios e instalação de equipamentos de refrigeração e ventilação; Instalação de ramais de dutos, montagem de tubulações de refrigeração, aplicação de vácuo em sistemas de refrigeração; carregamento de sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; realização de testes nos sistemas de refrigeração.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros, carpinteiros, armadores e outros profissionais da construção civil no preparo de materiais, limpeza e organização do canteiro de obras.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas de climatização e refrigeração, atuando em áreas residenciais, comerciais e industriais; vácuo, carga de fluido refrigerante, manutenção preventiva/corretiva, diagnóstico de falhas, interpretação de projetos, solda e montagem de tubulações.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – gerenciar pessoas, recrutar e selecionar talentos, planejar cargos/salários, treinar equipes e administrar benefícios.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Agente de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – higienização, organização e conservação de ambientes internos e externos, como escritórios, hospitais e áreas comuns. Suas principais tarefas incluem varrer, lavar, tirar o pó, limpar banheiros, remover lixo e repor materiais de higiene, garantindo saúde e bem-estar.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza, conservação do local definidas em contrato; manter a assiduidade e pontualidade, tratar os bens do empregador com zelo e cuidado.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de NR 10, NR 25, disponibilidade para viagens e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliação e dimensionamento de locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificação de materiais e acessórios e instalação de equipamentos de refrigeração e ventilação; Instalação de ramais de dutos, montagem de tubulações de refrigeração, aplicação de vácuo em sistemas de refrigeração; carregamento de sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; realização de testes nos sistemas de refrigeração.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico Operacional em Controle de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na identificação, prevenção e eliminação de pragas urbanas em ambientes residenciais e comerciais, realizando inspeção local, aplicação segura de produtos químicos, monitoramento de focos, uso obrigatório de EPIs e orientação aos clientes sobre prevenção.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS) – 26

3 vagas – Operador de Linha de Montagem – Vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, Leitura de Componentes, disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – operar na linha de montagem dos componentes eletrônicos.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Operador de Produção – Vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, Solda e possuir documentação completa;

Atividades – realizar montagem dos componentes disponibilizados no posto de trabalho, conforme as instruções estabelecidas, garantindo a qualidade e o volume pré-estabelecido; realizar soldagem de peças para postos específicos de soldagem; realizar a contagem de material segregado do processo produtivo.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Caixa – Vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, conhecimento com máquinas de cartão, pix, convênios e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente; abertura, fechamento e conferência; agilidade e precisão no registro de produtos e valores; organização e responsabilidade; controle do caixa, cuidado com dinheiro.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Produção – Vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar as atividades de ourivesaria nos setores do processo produtivo de fabricação de joias; realizar conferência de materiais recebidos de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos; compreender e cumprir os procedimentos de 5s no posto de trabalho, propondo melhorias.

Disponível até 10/4/2026 ou encerramento da vaga

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