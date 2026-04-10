Polícia

Suspeito foi preso com entorpecentes, balança e dinheiro

Um homem tentou fugir com um “kit do tráfico”, mas foi preso com uma sacola de drogas na manhã de quinta-feira (09), em Iranduba, no interior do Amazonas. A tentativa de fuga chamou a atenção dos policiais, que iniciaram uma perseguição e conseguiram prendê-lo poucos metros depois.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Uirapuru, no bairro Novo Amanhecer, quando viu o suspeito carregando uma sacola preta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo, os militares o perseguiram até conseguirem abordá-lo.

Durante a revista, os policiais encontraram quatro porções de maconha, três porções de oxi e duas porções de cocaína. Além disso, o homem também levava uma balança de precisão e dinheiro em espécie, itens que indicam a prática de tráfico de drogas.

Após a abordagem, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com a corporação, ele foi apresentado sem ferimentos, junto com todo o material apreendido, e deve responder por tráfico de drogas.

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