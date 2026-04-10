Ataque

Até o momento, três suspeitos foram presos, mas as identidades não foram divulgadas

Cerca de 10 criminosos encapuzados explodiram uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta sexta-feira (10) no Centro de Guidoval, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h.

Até o momento, três suspeitos foram presos, mas as identidades não foram divulgadas. Pelo menos um caixa eletrônico foi destruído, e ainda não se sabe quanto dinheiro foi levado. Uma equipe especializada em explosivos, vinda de Belo Horizonte, esteve no local e confirmou que não há mais riscos.

Mesmo assim, a área continua interditada para o trabalho da perícia, e moradores seguem impedidos de sair de casa. O caso será investigado pela Polícia Civil de Ubá.

Veja o vídeo;

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o grupo agiu de forma organizada. Para atrapalhar a polícia, eles bloquearam ruas com pneus e carros em chamas. Também espalharam “miguelitos”, objetos pontiagudos usados para furar pneus. Enquanto alguns criminosos cuidavam da segurança armada do local, outros realizavam as explosões dentro da agência. Um dos carros usados na ação foi encontrado abandonado na zona rural de Rodeiro.

A polícia segue fazendo buscas pelos outros envolvidos, com apoio de helicóptero. Por causa do ocorrido, comércios próximos, como farmácias, padarias e lojas, ficaram fechados.

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