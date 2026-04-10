LaLiga

Equipe de Álvaro Arbeloa tenta reação após duas derrotas seguidas e busca recuperação no Santiago Bernabéu pela 31ª rodada

Em grande dificuldade, o Real Madrid recebe o Girona nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 31ª rodada de LaLiga. Dessa forma, o confronto se torna decisivo para a equipe madrilenha, que vive momento de instabilidade na temporada.

Real Madrid vive fase de pressão na temporada

O Real Madrid mergulhou em uma crise após duas derrotas consecutivas. Além disso, o time perdeu para Mallorca e Bayern de Munique, ambos por 2 a 1, o que complicou sua situação tanto na disputa pelo título espanhol quanto na Champions League.

Consequentemente, a equipe precisa reagir rapidamente para evitar maior pressão interna e externa.

Barcelona abre vantagem e aumenta pressão

Além dos resultados negativos, o Real Madrid viu o Barcelona abrir sete pontos na liderança de LaLiga na semana passada.

Por outro lado, o Girona aparece apenas na 12ª colocação, o que poderia indicar um confronto mais favorável. No entanto, a recente derrota para o Mallorca — então na zona de rebaixamento — reforça o alerta no clube merengue.

Arbeloa defende Vini Jr. e fala sobre ambiente no Bernabéu

Na coletiva de véspera, Álvaro Arbeloa comentou as vaias recebidas por Vini Jr. na derrota para o Bayern de Munique. O treinador saiu em defesa do atacante e minimizou as críticas da torcida.

“Vocês já sabem o que eu penso do Vinicius. O que ele significa para mim como treinador, como torcedor do Real Madrid, e o desempenho que ele vem apresentando. Para mim, seria um privilégio, e espero jogar todas as partidas no Bernabéu. As vaias fazem parte das exigências desta torcida. Vejo isso como normal e natural. Outros podem notar uma atmosfera tensa. Se há algo que estamos sentindo é o apoio da nossa torcida.”

Além disso, o técnico destacou que o ambiente no estádio segue de apoio, apesar da pressão por resultados.

Informações da partida

Real Madrid x Girona

Data: 10 de abril de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

Arbitragem: Javier Alberola Rojas

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Escalações prováveis

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Éder Militão, Huijsen e Fran García; Camavinga, Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Girona: Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind e Moreno; Beltran e Witsel; Tsygankov, Martin e Ounahi; Ruiz. Técnico: Míchel.

(*) Com informações do Ge

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