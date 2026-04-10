Craques

Lideranças de 2019 celebram aniversário de Everton Ribeiro em chamada com o ex-técnico

O torcedor do Flamengo viveu um momento nostálgico nesta sexta-feira (10). Lideranças do elenco campeão de 2019 — Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Rafinha — participaram de uma ligação com o técnico Jorge Jesus.

Reencontro em data especial

O grupo realizou a chamada no aniversário de Everton Ribeiro, que atualmente defende o Esporte Clube Bahia. Na ocasião, os ex-companheiros se reuniram com o treinador português para parabenizar o meia.

Repercussão entre torcedores

O reencontro foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre os torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. Muitos aproveitaram o momento para relembrar a temporada de 2019, marcada por títulos e desempenho expressivo.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Flamengo lança novo uniforme branco para temporada 2026