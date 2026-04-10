O torcedor do Flamengo viveu um momento nostálgico nesta sexta-feira (10). Lideranças do elenco campeão de 2019 — Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Rafinha — participaram de uma ligação com o técnico Jorge Jesus.
Reencontro em data especial
O grupo realizou a chamada no aniversário de Everton Ribeiro, que atualmente defende o Esporte Clube Bahia. Na ocasião, os ex-companheiros se reuniram com o treinador português para parabenizar o meia.
Repercussão entre torcedores
O reencontro foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre os torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. Muitos aproveitaram o momento para relembrar a temporada de 2019, marcada por títulos e desempenho expressivo.
*Com informações do Lance
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