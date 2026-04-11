Um professor da Universidade Federal de Mato Grosso apareceu nu durante uma reunião online realizada nesta quinta-feira (9), com servidores e estudantes dos cursos de engenharia do campus de Várzea Grande.
O encontro também contou com a presença da reitora Marluce Souza. Segundo nota oficial, ela foi informada sobre o ocorrido apenas ao final da reunião.
Universidade se manifesta
De acordo com a instituição, o docente procurou a Reitoria após o episódio para explicar o ocorrido e pedir desculpas.
“Desde o primeiro momento, a Universidade adotou as medidas cabíveis, priorizando o acolhimento e a integridade da comunidade acadêmica, especialmente dos estudantes”, informou a UFMT em nota.
Além disso, o professor foi encaminhado para acompanhamento junto à Secretaria de Atenção à Saúde do Servidor (SASS).
Repercussão nas redes sociais
O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Circula uma suposta conversa de WhatsApp em que alunos relatam falas atribuídas ao professor.
Segundo os relatos, ele teria dito que “mostrou a rolinha pra reitora” e demonstrado preocupação com a exposição do caso ao afirmar: “Só não espero aparecer no jornal”.
*Com infromações do Extra
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