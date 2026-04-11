presidente

Presidente deve visitar Manaus para anunciar obras e projetos estruturantes ainda em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado (11), em Brasília, com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga para alinhar ações e investimentos voltados ao desenvolvimento do Amazonas.

Durante o encontro, o grupo definiu a realização de uma visita oficial do presidente a Manaus, prevista para a última semana de abril.

Agenda prevê obras e novos projetos

A programação deve incluir entregas de obras e anúncios de novos projetos estruturantes para o estado.

“Eu tenho muita coisa para entregar no Amazonas e quero fazer uma agenda grande, possivelmente de um dia e meio a dois dias. Não é tempo de ficar com obras paralisadas. Vamos dar ordens de serviço importantes, inclusive da tão sonhada BR-319, que vai começar a andar”, afirmou o presidente.

Encontro político também está previsto

Além da agenda institucional, Lula sinalizou a intenção de realizar um encontro político durante a visita.

“Preparem uma grande agenda. Depois eu quero uma reunião política no Amazonas. Chamem quem vocês quiserem”, acrescentou.

Prioridades para o Amazonas

O senador Omar Aziz destacou que a reunião tratou de pautas estratégicas para o estado.

“Falamos sobre pautas estruturantes para o Amazonas, como a BR-319, o novo Porto de Manaus e o Minha Casa Minha Vida. Agendamos uma visita em breve para anunciar e entregar esses projetos e apresentar outros de grande impacto para a nossa população”, disse.

Próximos passos

As datas e os locais da agenda presidencial em Manaus ainda serão confirmados ao longo do mês.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Flávio ultrapassa Lula pela primeira vez, aponta pesquisa