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Equipe carioca sai na frente, mas cede empate no Mangueirão e permanece no meio da tabela

O Vasco teve a chance de finalmente vencer a primeira fora de casa no Brasileirão, mas não conseguiu conter a força do Remo no Mangueirão e acabou ficando no empate por 1 a 1 neste sábado (11), em Belém. Andrés Gómez abriu o marcador, e Marllon empatou. O resultado manteve a equipe carioca no meio da tabela, e os paraenses na zona de rebaixamento.

Como foi Remo x Vasco

Marcado para às 16h30, Remo x Vasco iniciou com 30 minutos de atraso por causa de uma forte chuva em Belém. Quando a bola efetivamente rolou, o que se viu foram dois times bastante dispostos, mas pouco efetivos.

Tanto a equipe paraense quanto os cariocas buscaram o gol no primeiro tempo explorando os flancos, principalmente o esquerdo. Foi por aquele lado que, logo aos 5 minutos, Rojas chutou de fora da área e carimbou o travessão. Cuiabano e Andrés Gómez também tiveram boas investidas pelo setor, mas pararam ou nas defesas de Marcelo Rangel, ou na falta de direção dos chutes. Do lado do Remo, Alef Manga foi quem mais apareceu ofensivamente.

O Vasco voltou mais incisivo no segundo tempo, e aos 9 minutos chegou ao gol. Thiago Mendes tabelou com Rojas e cruzou no lado direito para Andrés Gómez, que chutou firme para fazer 1 a 0.

A partir daí, porém, o time da casa avançou suas linhas e começou pressionar. Não que tivesse controle de jogo, mas tinha mais iniciativa. Acabou premiado aos 38, quando Diego Hernández cobrou falta da meia-esquerda e cruzou para Marllon, de cabeça empatar

O que vem pela frente

Com o resultado, o Vasco chegou aos 13 pontos e ocupa provisoriamente a 11ª posição. O Remo, por sua vez, caiu um posto e está em 19º, com apenas 8. Na terça-feira (14), o time carioca recebe o Audax Italiano em São Januário, às 21h, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A equipe paraense joga no dia seguinte, fora de casa, contra o Águia de Marabá, pela 4ª rodada da Copa Verde. A partida está marcada para às 20h30.

*Com informações do Lance

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