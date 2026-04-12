O velocista australiano Gout Gout voltou a chamar atenção do atletismo mundial ao registrar uma marca histórica nos 200 metros rasos.
Neste domingo, durante o Campeonato Nacional da Austrália, em Sydney, o atleta de 18 anos venceu a prova com o tempo de 19s67 e se tornou o mais rápido da história nessa faixa etária.
Com isso, ele superou o recorde do jamaicano Usain Bolt, que havia feito 19s93 em 2004.
Australianos dominam prova histórica
Além de Gout, outro atleta também ficou abaixo da marca de Bolt.
Aidan Murphy terminou a prova com 19s88 e garantiu o segundo lugar, reforçando o alto nível da disputa.
Atleta destaca confiança após resultado
Após a corrida, Gout Gout destacou o ambiente competitivo e demonstrou confiança para os próximos desafios.
“Era isso que eu estava esperando. Temos atletas incríveis na Austrália, e competir com eles nos motiva a ir além dos limites. Sinto um grande alívio por ter feito uma corrida válida. Tenho velocidade e físico para tempos como esse, e a sensação é ótima. Estou pronto para mais”, afirmou.
Sequência de recordes na carreira
O resultado amplia uma sequência de feitos do jovem velocista.
Em 2024, aos 16 anos, Gout já havia registrado o melhor tempo da história para a idade nos 200m, ao marcar 20s04 em uma competição escolar.
Na ocasião, ele também superou uma marca que pertencia a Usain Bolt.
*Com informaçõs da IstoÉ
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