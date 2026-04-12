Polêmica

Amanda Ungaro diz que teve convivência com o casal e promete ações legais após publicações nas redes

A ex-modelo brasileira Amanda Ungaro afirmou que pretende expor o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump.

As declarações foram publicadas na rede social X. Ungaro, de 41 anos, disse que conviveu com o casal por cerca de duas décadas e afirmou que pretende adotar medidas legais.

Publicações ocorreram após vídeo de Melania

As mensagens foram divulgadas após um vídeo publicado por Melania Trump na última quinta-feira (9).

Na gravação, a primeira-dama nega qualquer relação com o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

Após a repercussão, a conta de Melania foi arquivada. As publicações feitas por Amanda Ungaro também foram apagadas.

Ex-modelo faz acusações nas redes sociais

Em uma das mensagens, Amanda afirmou ter proximidade com Melania e fez acusações diretas.

“Eu te conheço há 20 anos. Você sabia que eu estava detida no ICE. […] Algo claramente estava errado, mas eu não faço parte de nenhuma missão envolvendo crianças. Então o que você fez, Melania? Você tentou me envolver, mas falhou”, escreveu.

Ameaça de expor informações

Em outra publicação, a ex-modelo afirmou que pretende divulgar informações sobre o casal e disse não temer consequências.

“Eu vou até o fim — não tenho medo. Talvez você devesse ter medo do que eu sei… de quem você é e de quem é o seu marido”, declarou.

Histórico e relação com empresário

Amanda Ungaro foi casada com o empresário italiano Paolo Zampolli, aliado de Donald Trump.

Segundo relato ao jornal O Globo, ela afirma ter conhecido Jeffrey Epstein em 2002, quando tinha 17 anos.

Meses depois, iniciou relacionamento com Zampolli, a quem acusa de abuso sexual e violência doméstica. O empresário, segundo a reportagem, já foi citado em documentos ligados ao caso Epstein.

O ex-casal manteve relacionamento por 19 anos e atualmente disputa na Justiça dos Estados Unidos a guarda do filho, de 15 anos.



*Com informações da IstoÉ

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