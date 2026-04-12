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Presidente dos EUA parabeniza lutador brasileiro e interação acaba em elogios durante conversa no UFC 327

Na noite deste sábado (11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou uma interação inusitada com o lutador brasileiro Paulo Costa, conhecido como Borrachinha.

O encontro ocorreu após a vitória do atleta contra Azamat Murzakanov, pela categoria meio-pesados (até 93 kg), durante o UFC 327, realizado em Miami, nos Estados Unidos.

Trump fez questão de parabenizar o brasileiro pelo desempenho no combate. No entanto, a conversa acabou saindo do contexto esportivo e incluiu elogios à aparência do lutador.

Elogios e tom descontraído

Durante a interação, o brasileiro levou o momento na brincadeira e perguntou sobre possíveis caminhos profissionais fora do octógono.

“Que tipo de modelagem eu deveria fazer depois que parar de lutar?”, questionou Paulo Costa.

Trump respondeu com elogios diretos ao lutador.

“Você poderia ser um modelo. Você é muito bonito. Você é bonito demais para ser um lutador. Você é um grande lutador”, afirmou o presidente.

Ficha de Paulo Borrachinha

Nome: Paulo Costa

Apelido: Borrachinha

Cartel: 16-4

Idade: 34 anos

Natural de: Belo Horizonte (MG)

Altura: 1,85 m

Categoria: meio-pesado (até 92,9 kg)

Ranking: 14º colocado (peso-médio)

*Com informações do Lance

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