ASSOTRAM

Produção lança luz sobre prevenção ao HIV e inclusão da população trans no Amazonas

O documentário “ASSOTRAM: Vozes que Transformam” destaca a população trans e amplia a visibilidade das ações de prevenção ao HIV no Amazonas. Em um país onde cerca de 90% das pessoas trans recorrem à prostituição como principal fonte de renda — reflexo direto da exclusão do mercado formal —, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a produção apresenta iniciativas que promovem saúde, dignidade e garantia de direitos.

Lançamento ocorre em Manaus com acessibilidade

A obra estreia no dia 18 de abril, às 18h, no Palácio da Justiça, em Manaus. O evento oferece acessibilidade comunicacional e estrutura adaptada com rampas e banheiros acessíveis, o que garante inclusão e amplia o acesso do público.

Além disso, o documentário mostra como a ASSOTRAM realiza abordagens de sensibilização com profissionais do sexo, especialmente mulheres trans e travestis. Dessa forma, a produção reforça a importância da prevenção ao HIV/AIDS e a outras infecções sexualmente transmissíveis.

Produção nasce da vivência de ativista

Paulla Baçal idealizou o projeto a partir da convivência direta com o público atendido. Com isso, ela busca ampliar a visibilidade de um trabalho ainda pouco reconhecido. Em parceria com a Ybá Criativa, representada por Roberto Fernandes, a equipe desenvolveu a produção de forma colaborativa.

Além disso, o projeto conquistou apoio no ciclo 1 do edital da Política Nacional Aldir Blanc. O Governo Federal executa a iniciativa por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e do Conselho Estadual de Cultura. Assim, o programa fortalece a produção artística, amplia o acesso à cultura e incentiva ações de impacto social.

Narrativa reúne histórias reais e ações de saúde

Foto: Divulgação

A narrativa acompanha ações de campo e mostra a distribuição de insumos, além de orientações sobre saúde sexual. Ao mesmo tempo, o documentário reúne depoimentos de associadas e profissionais do sexo, como Katryna Ferraz e Lud Milla. Dessa maneira, a produção evidencia trajetórias marcadas por cuidado e construção coletiva.

ASSOTRAM amplia ações de cidadania e prevenção

Desde 2017, a ASSOTRAM desenvolve iniciativas voltadas à saúde, cidadania e direitos da população trans. A organização realiza abordagens em pontos de prostituição e distribui preservativos, lubrificantes e materiais informativos.

Além disso, recentemente, a entidade passou a incluir mulheres cis nessas ações, especialmente aquelas que atuam nos mesmos espaços ou em áreas próximas. Como resultado, em março deste ano, as equipes atenderam 46 pessoas. Já em fevereiro de 2025, uma única ação alcançou 54 pessoas e distribuiu 3.957 preservativos, 250 lubrificantes e 100 materiais informativos.

Produção reforça debate sobre políticas públicas

A produção relaciona diretamente a realidade dessa população com temas como saúde pública e direitos humanos. Portanto, o documentário reforça a necessidade de políticas públicas mais efetivas.

Para a presidenta da entidade, Rebeca Carvalho, ampliar essa visibilidade é essencial.

“Dar visibilidade a esse trabalho é afirmar existência, autonomia e também um chamado por reconhecimento: todas as vidas importam”, afirma.

Exibição online e circulação em festivais

Após a exibição, o público poderá assistir ao documentário gratuitamente no YouTube, no canal @souauroraboreal. Além disso, o projeto mantém um perfil no Instagram @vozesquetransformam.doc, onde publica conteúdos complementares e informações detalhadas.

Foto: Divulgação

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