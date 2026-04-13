Nova Era Hall Studio

Cantora se apresenta no Studio 5 com participações e repertório de grandes sucessos.

A cantora Alcione volta a Manaus para um show especial que reúne os maiores sucessos de sua trajetória de mais de 50 anos na música brasileira.

A apresentação acontece no dia 1º de maio, a partir das 20h, no Nova Era Hall Studio 5, com realização de Uendel Pinheiro. Assim, o evento promete reunir fãs de diferentes gerações.

Conhecida como “Marrom”, Alcione lidera a programação e prepara um repertório especial para o público amazonense. Além disso, o cantor David Assayag abre a noite com apresentações de MPB e toadas.

Na sequência, os grupos Ases do Pagode e Uendel Pinheiro assumem o palco. Dessa forma, o evento encerra com muito samba e pagode, garantindo uma experiência completa ao público.

Ingressos já estão à venda

Os ingressos já estão disponíveis no Balada App e também nas centrais físicas da Obra Ingressos, localizadas nos shoppings Shopping Manauara e Millennium Shopping.

O público pode escolher entre diferentes setores. Entre eles, estão Mesa Ouro e Mesa Prata, ambas para quatro pessoas, além das opções Front Stage e Pista. Além disso, a organização disponibiliza mesas avulsas, o que amplia as possibilidades de escolha.

Show é opção para feriado e Dia das Mães

O evento ocorre no feriado de 1º de maio, data em que se celebra o Dia do Trabalhador. Por isso, o show se torna uma alternativa de lazer para o público.

Além disso, como a apresentação acontece poucos dias antes do Dia das Mães, o ingresso também surge como uma opção de presente. Assim, fãs podem aproveitar a ocasião para celebrar com música ao vivo.

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