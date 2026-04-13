Fiscalização

Droga foi encontrada na bagagem de passageira com destino a Belém.

Publicado em 13 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – A Polícia Federal apreendeu cerca de 19 quilos de maconha no sábado (11) durante uma fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense.

Droga estava em bagagem de passageira

Durante a inspeção, os agentes identificaram um material orgânico suspeito dentro da mala de uma passageira que tinha como destino final a cidade de Belém (PA).

Após a abertura da bagagem e a realização de testes preliminares, foi confirmada a presença de substância entorpecente com características de maconha.

Material foi encaminhado para investigação

A droga apreendida foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e apurar o crime de tráfico de drogas.

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