Solenidade

Prefeito participou da posse de 23 novos juízes e reforçou parceria com o Judiciário.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, reforçou, nesta segunda-feira (13), o compromisso da Prefeitura de Manaus com o fortalecimento das instituições e com o atendimento direto ao cidadão durante a Sessão Solene de posse de 23 novos juízes substitutos do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TJ-AM, bairro Aleixo, e contou com a participação de diversas autoridades.

Durante o evento, o prefeito Renato Junior ressaltou a relação entre município e Judiciário, e o impacto positivo que a interiorização desses novos magistrados terá na vida dos amazonenses, dada a complexidade logística do estado.

“Manaus se faz presente neste ato para reafirmar que o Judiciário e a prefeitura são poderes que possuem, historicamente, uma relação institucional de respeito e harmonia e estamos fortalecendo cada vez mais essa relação. É um momento único para o Amazonas e, principalmente, para a nossa cidade, pois são 23 novos juízes que chegam para contribuir diretamente com o avanço da Justiça. Sabemos que os desafios logísticos são imensos, mas Manaus, como o coração dessa estrutura, entende que o fortalecimento da magistratura é o que traz o verdadeiro acalento para as decisões que a nossa população tanto espera”, afirmou o prefeito.

A nova turma de magistrados recebe o nome de “Turma Ministro Mauro Campbell Marques”, em homenagem ao amazonense que ocupa o cargo de corregedor nacional de Justiça. Para a Prefeitura de Manaus, o fortalecimento do tribunal com novos quadros é um passo decisivo para garantir que o cidadão, especialmente o mais vulnerável, tenha seus direitos atendidos com agilidade.

Renato Junior também destacou o simbolismo da homenagem ao ministro Mauro Campbell Marques e a união entre os membros da Corte Estadual.

“Ver esse movimento de acolhimento dos nobres desembargadores que eu vi hoje, carinhosamente, recebendo os novos juízes que leva o nome daquele que é o orgulho para o nosso Amazonas, muito nos honra. É um grande desafio promover a justiça e é isso que esses novos 23 juízes estarão fazendo a partir de hoje”, completou.

Compromisso com o cidadão

A posse ocorre no momento em que o TJ-AM celebra 135 anos de história, consolidando-se como referência nacional em inovação e produtividade. O presidente da Corte, desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, reforçou que a prioridade da atual gestão é o interior, onde o magistrado representa a face mais próxima do Estado para as comunidades ribeirinhas e povos tradicionais.

Com a entrada em exercício imediata dos novos juízes, a Prefeitura de Manaus reitera sua disposição em manter parcerias institucionais que buscam a pacificação social e a proteção dos direitos fundamentais. O Executivo municipal parabeniza os empossados e reafirma que uma justiça célere e humanizada é o pilar necessário para o desenvolvimento sustentável de toda a Amazônia.

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