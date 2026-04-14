Atenção

O aviso indica possibilidade de alagamentos em áreas de risco, além de transtornos no trânsito

A Defesa Civil emitiu um alerta de nível moderado para Manaus devido à previsão de chuva intensa nesta terça-feira (14/04). O aviso indica possibilidade de alagamentos em áreas de risco, além de transtornos no trânsito e elevação do nível de igarapés na capital amazonense.

De acordo com o órgão, a recomendação é que a população redobre a atenção, especialmente moradores de regiões vulneráveis a deslizamentos e inundações. Em caso de emergência, a orientação é acionar os canais oficiais da Defesa Civil e evitar áreas alagadas ou com risco estrutural.

Segundo o alerta, a chuva pode cair com bastante força, variando entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos também devem ser intensos, podendo chegar entre 60 e 100 km/h, o que aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia em algumas áreas.

A Defesa Civil reforça que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e adote medidas preventivas, como evitar sair de casa durante temporais mais fortes e desligar aparelhos elétricos em caso de raios.

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