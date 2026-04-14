Itamarati (AM) – A polícia prendeu, nesta terça-feira (14), um homem de 19 anos suspeito de cometer mais de 10 furtos qualificados no município. A Polícia Civil do Amazonas conduziu a ação com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).
Suspeito invadia casas durante a noite
Segundo o delegado Tiago Luís, moradores denunciaram a atuação do suspeito.
Ele invadia residências à noite e levava objetos de valor. A prática se repetia com frequência e gerava medo entre os moradores.
Vítima teve prejuízo de R$ 5 mil
Uma das vítimas perdeu cerca de R$ 5 mil após o furto em sua casa.
O suspeito agia de forma rápida e aproveitava momentos de pouca movimentação para cometer os crimes.
Polícia localiza e prende suspeito
Os policiais identificaram o homem e iniciaram buscas na região. A equipe localizou o suspeito na estrada de Quiriru e realizou a prisão.
Ele já acumulava diversos registros por furtos na 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).
Polícia reforça combate aos crimes patrimoniais
A polícia intensifica ações para reduzir furtos no interior do Amazonas.
A integração com a Guarda Municipal fortalece o trabalho e amplia a presença das forças de segurança.
Suspeito fica à disposição da Justiça
O homem responderá por furto qualificado e permanecerá preso.
A polícia orienta a população a denunciar crimes e registrar ocorrências para ajudar nas investigações.
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