homem preso furtos Itamaratiz

Suspeito invadia casas à noite e causou prejuízos a moradores.

Publicado em 14 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Itamarati (AM) – A polícia prendeu, nesta terça-feira (14), um homem de 19 anos suspeito de cometer mais de 10 furtos qualificados no município. A Polícia Civil do Amazonas conduziu a ação com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Suspeito invadia casas durante a noite

Segundo o delegado Tiago Luís, moradores denunciaram a atuação do suspeito.

Ele invadia residências à noite e levava objetos de valor. A prática se repetia com frequência e gerava medo entre os moradores.

Vítima teve prejuízo de R$ 5 mil

Uma das vítimas perdeu cerca de R$ 5 mil após o furto em sua casa.

O suspeito agia de forma rápida e aproveitava momentos de pouca movimentação para cometer os crimes.

Polícia localiza e prende suspeito

Os policiais identificaram o homem e iniciaram buscas na região. A equipe localizou o suspeito na estrada de Quiriru e realizou a prisão.

Ele já acumulava diversos registros por furtos na 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Polícia reforça combate aos crimes patrimoniais

A polícia intensifica ações para reduzir furtos no interior do Amazonas.

A integração com a Guarda Municipal fortalece o trabalho e amplia a presença das forças de segurança.

Suspeito fica à disposição da Justiça

O homem responderá por furto qualificado e permanecerá preso.

A polícia orienta a população a denunciar crimes e registrar ocorrências para ajudar nas investigações.

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