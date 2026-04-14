Agricultura

Produção de café no Amazonas avança com apoio de emendas, aumento de área plantada e abertura de novos mercados internacionais

O café amazonense tem conquistado o paladar dos brasileiros e despertado interesse no mercado asiático. No Dia Mundial do Café, celebrado nesta terça-feira (14), o deputado estadual João Luiz destacou o papel do produto no crescimento da agricultura no estado.

O parlamentar destinou mais de R$ 7,4 milhões ao setor primário por meio de emendas parlamentares. Desse total, mais de R$ 3 milhões foram aplicados na agricultura familiar no Amazonas.

Emendas fortalecem agricultura familiar no estado

“Tenho um compromisso muito grande com os agricultores do nosso estado. Ajudar essa parcela da sociedade, que leva produtos de qualidade às nossas mesas, é fomentar a produção de alimentos, incluindo o café Robusta Amazônico, que é premiado e está conquistando o Brasil e outros países”, destacou.

A agricultora Gisele Goes afirma que conseguiu ampliar o cultivo de café com apoio das emendas parlamentares.

“A associação tem dado suporte a nós, agricultores, por meio dos benefícios provenientes das emendas parlamentares do deputado João Luiz. Ele veio para somar ao nosso município e impulsionou nossa agricultura”, disse.

Produção avança no interior do Amazonas

O agricultor Elisson de Souza Lemos, do município de Silves, relata dificuldades na produção, mas destaca o apoio recebido por meio da Associação Solidariedade Amazonas (ASA), beneficiada por emendas.

“É muito difícil plantar no interior sem recursos. Graças às emendas parlamentares, conseguimos mudas e aperfeiçoamento técnico. O resultado foi satisfatório, e teremos uma grande colheita este ano. O deputado fez a diferença ao destinar emendas para a ASA e garantir dias melhores para nós, agricultores de Silves”, afirmou.

Café amazonense ganha reconhecimento nacional

Em 2024, produtores de Silves colocaram o café amazônico entre os melhores do país. O Robusta produzido no município ficou entre os dez melhores cafés do Brasil na 7ª edição do Concurso Florada Premiada, promovido pela empresa Três Corações.

O evento ocorreu durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). A edição contou com 780 inscrições e teve como objetivo dar visibilidade às cafeicultoras e fortalecer o setor produtivo.

Produção de café cresce no Amazonas

A produção de café no Amazonas apresentou crescimento entre 2021 e 2025. O avanço está ligado à implantação da variedade híbrida Robustas Amazônicos, desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A variedade começou a ser cultivada de forma experimental em 2017, em municípios como Silves, Itacoatiara, Manaus e Humaitá.

Com o híbrido, a área plantada passou de 517,81 hectares em 2021 para 2.312,2 hectares em 2025. A produção também cresceu de 555 toneladas para mais de 2,8 mil toneladas no período. Municípios como Apuí, Humaitá e Rio Preto da Eva se destacam, com Apuí liderando a produção estadual com 1.011,2 toneladas em 2025.

Lei prioriza compra do café amazônico

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) é autor da Lei nº 8.139, que estabelece prioridade na compra do café Robusta Amazônico por órgãos públicos do Amazonas.

O parlamentar também preside o Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam/Aleam) e articula a abertura de mercado para o café amazonense na China.

“Os chineses estão interessados em comprar, inicialmente, uma tonelada de café produzido por agricultores do Amazonas. Conforme a demanda, essa quantidade pode até quadruplicar, já que a China é um dos países com crescente consumo de café brasileiro”, afirmou.

Exportações e mercado internacional

As exportações de café do Brasil para a China cresceram nos últimos anos, ultrapassando 55 mil toneladas em 2024 e alcançando picos acima de 79 mil toneladas em 2023. Além disso, acordos recentes preveem ampliação desse volume, com contratos que podem chegar a 240 mil toneladas entre 2025 e 2029.

Apesar do crescimento, a China ainda representa um mercado menor em comparação aos Estados Unidos, mas aparece entre os destinos com maior potencial de expansão.

(*) Com informações da assessoria