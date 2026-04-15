Uma briga entre dois irmãos temrinou com o mecânico, conhecido apenas como ‘Raimundinho’, degolado, nesta terça-feira (14), no município de Autazes, no interior do Amazonas.
O suspeito pelo crime é o próprio irmão da vítima, que foi detido pela população e entregue para a polícia. A motivação para a briga entre eles não foi divulgada. O corpo de Raimundinho foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado para os familiares após exames de necropsia.
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a vítima coberta por sangue e com um corte profundo no pescoço. O caso será investigado pela delegacia do município.
Veja o vídeo;
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