Polícia

O suspeito pelo crime é o próprio irmão da vítima, que foi detido pela população e entregue para a polícia

Uma briga entre dois irmãos temrinou com o mecânico, conhecido apenas como ‘Raimundinho’, degolado, nesta terça-feira (14), no município de Autazes, no interior do Amazonas.

O suspeito pelo crime é o próprio irmão da vítima, que foi detido pela população e entregue para a polícia. A motivação para a briga entre eles não foi divulgada. O corpo de Raimundinho foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado para os familiares após exames de necropsia.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a vítima coberta por sangue e com um corte profundo no pescoço. O caso será investigado pela delegacia do município.

Veja o vídeo;

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