Violência

Homem é espancado por grupo após acusações de ameaças em terminal de ônibus na capital amazonense

Um homem identificado pelo apelido de “Macaco” sofreu agressões praticadas por um grupo de indivíduos durante um chamado “tribunal do crime”, em Manaus.

O caso ganhou repercussão na manhã desta quarta-feira (15), após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que registra a ação.

Vídeo mostra motivação das agressões

As imagens indicam que o homem teria motivado o episódio ao fazer supostas ameaças a trabalhadores e usuários de um terminal de ônibus da capital.

Durante a gravação, um dos envolvidos declara que o suspeito estaria intimidando comerciantes, “irmãos da banca” e até pais de família que atuam no local.

Além disso, os agressores afirmam que a punição aplicada serviria como forma de “dar exemplo” a outras pessoas que adotem condutas semelhantes.

Em tom de ameaça, eles sustentam que a ação representaria uma espécie de “correção” diante das supostas atitudes do homem dentro do terminal.

A vítima aparece visivelmente abalada, nega as acusações e pede que as agressões parem. Em diversos trechos, ele implora por misericórdia, afirma que não cometeu qualquer irregularidade e tenta convencer o grupo a interromper a violência.

Polícia deve investigar o caso

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato da ocorrência nem sobre a identidade dos envolvidos. Também não foram divulgadas informações atualizadas a respeito do estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil deve apurar o caso com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores. As autoridades destacam que práticas de justiça com as próprias mãos configuram crime e podem resultar em penalidades severas.

Por fim, a população pode contribuir com as investigações por meio de denúncias anônimas nos canais oficiais. Veja o vídeo:

Leia mais: VÍDEO: Homem torturado pelo ‘tribunal do crime’ é resgatado por PMs em Manaus.