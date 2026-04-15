Um homem identificado pelo apelido de “Macaco” sofreu agressões praticadas por um grupo de indivíduos durante um chamado “tribunal do crime”, em Manaus.
O caso ganhou repercussão na manhã desta quarta-feira (15), após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que registra a ação.
Vídeo mostra motivação das agressões
As imagens indicam que o homem teria motivado o episódio ao fazer supostas ameaças a trabalhadores e usuários de um terminal de ônibus da capital.
Durante a gravação, um dos envolvidos declara que o suspeito estaria intimidando comerciantes, “irmãos da banca” e até pais de família que atuam no local.
Além disso, os agressores afirmam que a punição aplicada serviria como forma de “dar exemplo” a outras pessoas que adotem condutas semelhantes.
Em tom de ameaça, eles sustentam que a ação representaria uma espécie de “correção” diante das supostas atitudes do homem dentro do terminal.
A vítima aparece visivelmente abalada, nega as acusações e pede que as agressões parem. Em diversos trechos, ele implora por misericórdia, afirma que não cometeu qualquer irregularidade e tenta convencer o grupo a interromper a violência.
Polícia deve investigar o caso
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato da ocorrência nem sobre a identidade dos envolvidos. Também não foram divulgadas informações atualizadas a respeito do estado de saúde da vítima.
A Polícia Civil deve apurar o caso com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores. As autoridades destacam que práticas de justiça com as próprias mãos configuram crime e podem resultar em penalidades severas.
Por fim, a população pode contribuir com as investigações por meio de denúncias anônimas nos canais oficiais. Veja o vídeo:
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