Estados Unidos

Torcedores reclamam de tarifas elevadas em trens e ônibus para estádios

Faltando cerca de dois meses para o início da Copa do Mundo, o aumento nos preços das passagens para torcedores que irão aos estádios nos Estados Unidos gerou preocupação e se tornou alvo de reclamações de público e autoridades locais.

O Comitê Organizador da competição tem anunciado o planejamento de transportes, com serviços extras e opções diferenciadas para facilitar o deslocamento dos torcedores.

Segundo o site “The Athletic”, a empresa estatal de trens de Nova York planeja cobrar mais de 100 dólares (cerca de R$ 500) por passagens de ida e volta entre a principal estação de Manhattan e o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O valor representa aumento de cerca de sete vezes em relação ao cobrado em 2025 durante a disputa do Mundial de Clubes. Atualmente, a mesma viagem custa 12,90 dólares (aproximadamente R$ 65).

Em comunicado ao site norte-americano, o senador de Nova York, Chuck Schumer, criticou a Fifa e afirmou que há “extorsão” por parte da entidade que organiza o futebol mundial.

“A Fifa deverá arrecadar quase 11 bilhões de dólares (R$ 55 bilhões) com a Copa do Mundo, mas a conta está sendo paga pelos moradores e trabalhadores da região de Nova York. A NJ Transit pode ser obrigada a cobrar dos torcedores o valor exorbitante porque o acordo de hospedagem da Fifa transfere os custos adicionais de transporte e segurança para os estados e cidades, enquanto a Fifa fica com a receita de ingressos, transmissões e concessões”, disse Schumer.

“Isso não é uma parceria, é uma extorsão, porque os ingressos da Copa do Mundo já custam uma fortuna para os torcedores. Apelo à Fifa para que assuma a responsabilidade e cubra os custos de transporte para as cidades”, completou.

O MetLife Stadium será palco de oito jogos na Copa do Mundo, incluindo a estreia da seleção brasileira contra Marrocos, no dia 13 de junho, e a final no dia 19 de julho.

Reajustes em outras cidades

Em Boston, onde serão disputados sete jogos, os torcedores contarão com um serviço especial de ônibus de ida e volta para o Gillette Stadium durante o torneio.

Segundo o comitê local, o transporte terá mais de 20 pontos de embarque na região metropolitana e custará 95 dólares (cerca de R$ 475) por assento.

Ainda na cidade, o serviço de trem também terá reajuste. A passagem de ida e volta entre o centro de Boston e o estádio deve custar 80 dólares (cerca de R$ 400), valor quatro vezes maior que o normal.

Para comparação, a mesma viagem custa cerca de 20 dólares (R$ 100) em jogos do New England Patriots na NFL.

O Gillette Stadium receberá partidas de seleções como Inglaterra e Gana, além de Noruega e França. Dois jogos da fase mata-mata também estão programados para o local. O estádio recebeu recentemente o amistoso entre Brasil e França, vencido pelos europeus.

Críticas de torcedores

Um representante da Football Supporters Association (FSA) afirmou ao “The Athletic” que os custos elevados reforçam a preocupação com o impacto financeiro do torneio.

“Além das taxas de estacionamento exorbitantes e das prováveis tarifas altas de táxi, infelizmente não é nenhuma surpresa que o custo do que deveria ser um serviço gratuito tenha sido definido em um nível absurdamente alto para aquela que é, de longe, a Copa do Mundo mais cara de todos os tempos”, disse, sob anonimato.



*Com informações da CNN

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