Segurança

Aumento está ligado ao reforço policial e uso de tecnologia na região central da capital amazonense

As Forças de Segurança do Amazonas registraram aumento superior a 440% nas prisões no Centro de Manaus no primeiro trimestre deste ano. As detenções envolvem suspeitos de crimes como roubo, tráfico de drogas, furto e homicídio.

De acordo com as autoridades, o crescimento está diretamente ligado à intensificação do policiamento ostensivo, preventivo e investigativo. Além disso, o reforço das ações da Operação Impacto e do Sistema Paredão contribuiu para o resultado.

Crescimento expressivo

Segundo o comandante da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Victor Moraes, entre janeiro e março do ano passado foram registradas 23 prisões por diferentes delitos. Já no mesmo período deste ano, o número subiu para 125.

O oficial afirmou que a Polícia Militar ampliou a presença no Centro, com efetivo atuando em todos os horários.

Desde fevereiro, as ações passaram a contar com o suporte da Operação Impacto e com o uso intensivo da tecnologia do Sistema Paredão. Paralelamente, a Polícia Civil reforçou o trabalho investigativo.

“Estamos há mais de 60 dias com a Operação Impacto no Centro de Manaus, com ações realizadas tanto durante o dia quanto à noite. As atividades incluem operações de visibilidade, repressão e abordagens para cumprimento de mandados de prisão, com o objetivo de reforçar a segurança e retirar de circulação pessoas que causam transtornos à população”, disse o comandante.

As operações também se estendem a terminais de transporte coletivo e áreas de grande circulação de passageiros.

Ademais, incluem patrulhamento em vias próximas ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa e em outras ruas da região central da capital.

Apoio tecnológico impulsiona prisões

Além da presença policial nas ruas, as ações contam com o suporte de ferramentas tecnológicas, como reconhecimento facial e leitura de placas de veículos com restrições, por meio do Sistema Paredão.

“A partir do momento que foi ampliado e aplicado a tecnologia, nós passamos a fazer mais de 40 a 50 prisões por mês”, ressaltou o major Moraes.

(*) Com informações da assessoria

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