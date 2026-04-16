Apreensão

Operação RecuperaFone apreende aparelhos roubados e desarticula esquema.

Publicado em 16 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Manaus (AM) – Um microempresário, de 33 anos, foi preso durante a operação RecuperaFone, após flagrar a venda de celulares suspeitos de origem criminosa em uma loja no Centro da capital, na quarta-feira (15).

Os agentes encontraram 181 aparelhos no estabelecimento. Entre eles, pelo menos 18 já apresentavam registro de roubo ou furto.

Investigação identifica esquema de receptação

O Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) conduziu a investigação e identificou o funcionamento de um esquema ligado ao comércio ilegal de celulares.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, a loja recebia aparelhos furtados por grupos que atuam em locais de grande circulação, como terminais de ônibus e eventos.

Os criminosos agiam em equipe, distraíam as vítimas e repassavam os celulares rapidamente até chegar ao ponto de venda.

Loja operava desbloqueio e revenda de aparelhos

A polícia constatou que o local servia para desbloquear, desmontar e revender aparelhos roubados ou furtados.

Além disso, os agentes apreenderam todos os celulares para análise. A expectativa é que o número de aparelhos com restrição aumente após a verificação completa dos IMEIs.

Polícia já identifica vítimas e inicia devolução

A equipe já identificou os donos dos 18 celulares com restrição.

Segundo o delegado, as vítimas registraram boletim de ocorrência, o que permitiu a rápida identificação. A polícia deve convocá-las nos próximos dias para devolver os aparelhos.

Suspeito responde por receptação qualificada

A polícia prendeu o microempresário em flagrante por receptação qualificada.

Após os procedimentos, ele seguirá para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Operação combate furto e comércio ilegal de celulares

A operação RecuperaFone intensifica o combate ao furto e à revenda de celulares em Manaus.

A Polícia Civil orienta a população a registrar ocorrências e evitar comprar aparelhos sem procedência, prática que alimenta o mercado ilegal.

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