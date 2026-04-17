Acidente

Acidente ocorreu de madrugada em Santarém; Marinha investiga causas.

Santarém (PA) – Uma balsa de um comboio de cargas se partiu ao meio e afundou parcialmente durante a madrugada, por volta das 2h, no rio Amazonas, nas proximidades da comunidade de Carariacá, no oeste do Pará.

A embarcação havia saído de Manaus e era conduzida pelo empurrador Dom Baltazar. Informações preliminares apontam para uma possível falha estrutural, que teria provocado o rompimento da balsa e a perda de parte da carga.

Marinha abre investigação

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS), instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. Equipes de resgate foram enviadas logo após o ocorrido.

Apesar da gravidade, não houve vítimas fatais nem desaparecidos. Um motorista que estava entre os veículos transportados sofreu fraturas nos dois braços.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital particular em Santarém.

Outros ocupantes passam bem

Os demais passageiros e tripulantes foram atendidos no terminal hidroviário da cidade e não apresentaram ferimentos graves.

O caso segue sob investigação das autoridades marítimas.

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