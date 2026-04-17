Polícia

Suspeito ameaçou matar qualquer homem que estivesse com a vítima

Um homem de 34 anos foi preso na quinta-feira (16/04), suspeito de perseguir e ameaçar a ex-mulher em Manacapuru, no interior do Amazonas. Mesmo com uma medida protetiva em vigor, o suspeito insistia em tentar se aproximar da vítima.

Segundo informações da polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir a mulher, de 46 anos, além de fazer xingamentos e difamá-la.

“Diante da situação, em fevereiro deste ano, a vítima solicitou medidas protetivas em seu favor, e mesmo ciente, o autor continuava procurando a vítima e dirigindo-se até a sua residência”, afirmou a delegada Joyce Coelho.

Ainda de acordo com a delegada, o homem fazia ameaças constantes. “Ele dizia que mataria qualquer homem que estivesse com ela, além de afirmar que se manteria afastado, mesmo sabendo da ordem judicial”, disse.

Horas antes da prisão, o suspeito voltou a entrar em contato com a vítima por meio de áudio, informando que estava indo até a casa dela.

“Diante disso, ela acionou a delegacia e a equipe policial foi até o local, onde ele foi preso em flagrante”, relatou a delegada.

O homem foi levado à delegacia e deve responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição, permanecendo à disposição da Justiça.

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