Turismo

Aeroporto Eduardo Gomes integra alta no fluxo aéreo nacional durante o feriado de Tiradentes

Publicado em 17 de abril de 2026

O feriado prolongado de Tiradentes deve aumentar o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A previsão é de aproximadamente 62 mil viajantes entre os dias 17 e 22 de abril, segundo a concessionária Vinci Airports.

O terminal integra o cenário de alta movimentação nos aeroportos brasileiros durante o período, impulsionado por viagens nacionais e internacionais.

Manaus acompanha alta no fluxo aéreo nacional

Além de Manaus, outros aeroportos do país também registram aumento no número de passageiros no feriado. Em todo o Brasil, terminais operam com expectativa de alta demanda entre os dias 17 e 22 de abril.

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estima 480 mil passageiros no período. Em seguida, o Galeão, no Rio de Janeiro, projeta mais de 505 mil passageiros entre 17 e 26 de abril.

Eduardo Gomes integra rota de alta demanda na região Norte

Em Manaus, o Aeroporto Eduardo Gomes mantém papel estratégico na conectividade da Região Norte.

Além disso, o terminal atende tanto voos domésticos quanto internacionais, o que contribui para o fluxo constante de passageiros durante feriados prolongados.

Outros aeroportos do país registram alta movimentação

Em Brasília, a previsão é de 268 mil passageiros no período. Em Viracopos (SP), a estimativa é de 191,2 mil viajantes.

Já o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, deve receber 108 mil passageiros, enquanto Confins (MG) projeta 185 mil.

Nordeste e Sul também têm aumento na demanda

Salvador e Recife, administrados pela Aena, devem movimentar cerca de 283 mil passageiros juntos.

Em Porto Alegre, a estimativa é de 110 mil passageiros. Em Curitiba, o Aeroporto Afonso Pena projeta cerca de 105 mil.

Volume nacional supera milhões de passageiros

A movimentação em todos os aeroportos reforça o impacto do feriado no setor aéreo. A demanda inclui viagens de lazer, visitas familiares e conexões internacionais.

Além disso, a concentração de voos exige reforço operacional das concessionárias durante o período.