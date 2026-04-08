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Participante do BBB 26 analisa emoção de colegas e explica pódio com Juliano Floss

Na tarde desta quarta-feira (8), Ana Paula Renault, do Big Brother Brasil 26, desabafou sobre a mudança de comportamento de Milena após a eliminação de Samira na noite anterior. Durante conversa com Juliano Floss, a jornalista mineira percebeu que a babá recreativa ainda está emotiva com a saída da amiga.

“Não é fácil, né? Por isso que a gente tem que respeita dona Gabriela também, que perdeu a Chaiany, naquelas condições”, comentou Ana Paula. Em seguida, Gabriela respondeu: “É muito ruim perder alguém que você gosta, gente. É muito ruim!”

A jornalista continuou, explicando o impacto da situação: “É porque o baque, na hora… Todo mundo tá triste! Isso é ruim pra moral de todo mundo. Por isso que eu gosto de racionalizar o outro lado. Imagina a Gabriela? A Tia Milena ainda tem a gente”, acrescentou.

Decisão do pódio e relação com Juliano Floss

Além disso, Ana Paula detalhou a escolha de colocar Juliano Floss em seu pódio, em vez de Samira.

“Eu senti uma coisa muito mais ponta firme, porque mais que eu tenha mais intimidade com Samira, por sermos mulheres e termos trocado mais desde o início… No jogo ali, pra mim o pódio é você. Ainda mais por termos descoberto várias coisas juntos”, completou ela.

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