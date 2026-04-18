Organização criminosa

Suspeito de 29 anos foi identificado por câmeras e confessou o crime

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nessa sexta-feira (17), um homem de 29 anos por realizar pichações em vias públicas de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). As inscrições faziam referência a organizações criminosas.

A ação foi conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, após denúncias sobre a prática em diferentes pontos da cidade. As investigações avançaram com o apoio de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o suspeito.

Outros envolvidos

De acordo com o delegado Ramon Improta, a polícia também identificou a participação de outro indivíduo, que conseguiu fugir e teria atuado como apoio na vigilância.

“Durante as investigações, identificamos a participação direta desse autor, além de outro indivíduo que fugiu, e que dava apoio na vigilância no local”, relatou.

A equipe policial iniciou buscas e localizou o suspeito com materiais utilizados na prática, como latas de tinta e vestimentas.

“Ele estava com latas de tintas e vestimentas, além de outros objetos de interesse investigativo.

Coação e ameaças

Durante a prisão ele admitiu ter realizado as pichações, alegando ter sido coagido por ameaças relacionadas a uma dívida com o tráfico de drogas”, informou Improta.

Com base nas evidências, o homem foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa e conduzido à delegacia.

(*) Com informações da assessoria

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