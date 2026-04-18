Capotamento

Motorista do Celta teve vários ferimentos, foi resgatado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido em um acidente registrado na tarde deste sábado (18), na avenida Manaus 2000, bairro Distrito Industrial, Zona Leste. Há suspeitas de que o homem estava embriagado.

De acordo com populares, o homem conduzia um Celta preto, desviou de uma motocicleta e atingiu um veículo que estava parado na borracharia. O borracheiro e um outro homem conseguiram se salvar da batida ao pularem para longe do carro.

O motorista do Celta teve vários ferimentos, foi resgatado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde.

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