Violência

Vitima foi acusada de ter furtado aparelho celular que posteriormente foi localizado pelos próprios suspeitos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), cumpriu, no sábado (18), mandado de prisão preventiva de um homem, de 38 anos, investigado por envolvimento no crime de tortura praticado contra uma vítima, de 18 anos. O crime ocorreu no dia 6 de março deste ano, na rua Treze de Maio, no bairro Centro do município.

De acordo com o delegado Tiago Luís, o homem é apontado como coautor da prática criminosa, agindo em conjunto com um autor, de 32 anos, preso no dia 15 de março pelo mesmo delito.

“Tivemos acesso a vídeos que mostravam a vítima sendo agredida violentamente pelos dois que tinham o objetivo de forçá-la a confessar uma suposta subtração de um aparelho celular de um deles. Na ocasião, eles convidaram esse jovem para comprar bebidas alcoólicas e, durante o trajeto de motocicleta, passaram a acusá-la de ter furtado o celular”, relatou.

Agressão física

Conforme o delegado, as investigações apontam que a vítima negou aos suspeitos os fatos e diante disso foi empurrada de um barranco e espancada com diversos socos.

“Durante as diligências o aparelho celular foi localizado posteriormente pelos próprios autores, o que reforçou a injustiça e a gravidade da violência praticada contra essa vítima. Inicialmente, apenas o homem de 32 anos havia sido devidamente identificado, enquanto o segundo envolvido era conhecido somente pelo apelido”, informou.

Durante diligências os policiais, conseguiram identificar e qualificar o comparsa, representando pela sua prisão preventiva, medida que foi deferida pela Justiça do Amazonas.

O homem vai responder pelo crime de tortura e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais:

‘Seu Zé’ e ‘Joaninha’ são presos com drogas e dinheiro em Itamarati – Portal Em Tempo