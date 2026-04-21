Determinação

Policial teve liberdade provisória concedida após audiência de custódia; família e amigos pedem justiça.

O policial militar Belmiro Wellington Costa Xavier, preso após a morte de um jovem durante uma abordagem na madrugada de domingo (19), na rua 6, bairro Alvorada, na Zona Centro-Sul de Manaus, teve a liberdade provisória concedida durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Carlos André de Almeida Cardoso, de 19 anos, foi baleado no peito.

Durante a audiência, o juiz plantonista concedeu liberdade provisória ao policial, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Entre as determinações impostas estão:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

Proibição de se ausentar da comarca sem autorização da Justiça, devendo permanecer à disposição da investigação e da instrução processual;

e proibição de exercer atividade operacional e de portar arma de fogo até nova deliberação judicial.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação policial. Nos vídeos, o jovem aparece sendo cercado e agredido por agentes antes do disparo.

Versão da família

De acordo com familiares, Carlos André estava em uma motocicleta quando foi abordado. A mãe do jovem relatou que encontrou o filho caído no chão, ao lado da moto.

Segundo ela, os policiais informaram inicialmente que o caso se tratava de um acidente. Testemunhas também afirmaram que os agentes impediram a aproximação de pessoas após os disparos.

Protesto por justiça

A morte do jovem gerou revolta e motivou um protesto de amigos e familiares ainda no domingo (19).

A manifestação ocorreu na avenida Belmiro Vianez, conhecida como avenida do Samba, no bairro Alvorada. Com cartazes e apitos, os participantes cobraram justiça e demonstraram indignação com o caso.

Os manifestantes pedem a apuração rigorosa dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

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