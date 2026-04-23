Logística fluvial

Evento reúne milhares de participantes e reforça papel de Manaus como hub da logística fluvial na América Latina

Manaus impulsiona o protagonismo da indústria fluvial na abertura da NN Logística 2026, com forte adesão de público.

O evento inicia com recorde de participação e reforça a capital amazonense como principal hub logístico fluvial da América Latina, consolidando sua relevância estratégica no setor em 2026.

Manaus já vive um início histórico da NN Logística 2026. Logo no primeiro dia, a maior feira da indústria fluvial da América Latina superou as expectativas e confirmou o protagonismo da capital amazonense como centro estratégico das decisões logísticas do país. Realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, o evento reúne mais de sete mil visitantes, cem expositores e cerca de 400 marcas nacionais e internacionais, consolidando-se como um hub de negócios, inovação e articulação institucional para o setor.

O movimento intenso surpreendeu até a organização. Segundo o idealizador da feira, David Semeguini, o público chegou antes do esperado.

“Na verdade, realmente superou nossas expectativas, porque a gente imaginava um movimento maior a partir do fim da tarde. E nos surpreendeu ver a feira já lotada, com cada vez mais gente chegando. Esse volume de visitantes conhecendo os estandes mostra a força do evento”, destacou.

O idealizador também reforçou a diversidade do público e das empresas presentes.

“Temos cem expositores e mais de quatrocentas marcas, com participação nacional e internacional. É um evento muito abrangente, que reúne desde empresas de tintas, estaleiros e motores até logística e navegação. Todo o ecossistema da logística fluvial está aqui”, destacou.

Ambiente de negócios e inovação

O primeiro dia também evidenciou o potencial da feira como geradora de negócios. Para Constantino Lannes, CEO da Sennebogen, a movimentação já indica resultados concretos.

“Estamos muito satisfeitos. No ano passado já fechamos e alinhavamos negócios, e este ano o movimento está ainda melhor. Desde o primeiro dia vemos forte presença de empresários e da indústria, com interesse direto nos nossos produtos, especialmente na movimentação de cereais no Norte. Trouxemos equipamentos de alta tecnologia, mas simples de manter, ideais para uma região remota como a Amazônia, atuando no transbordo de grãos e fertilizantes”, disse.

Ambiente de negócios e inovação

O primeiro dia também evidenciou o potencial da feira como geradora de negócios. Para Constantino Lannes, CEO da Sennebogen, a movimentação já indica resultados concretos.

“Estamos muito satisfeitos. No ano passado já fechamos e alinhavamos negócios, e este ano o movimento está ainda melhor. Desde o primeiro dia vemos forte presença de empresários e da indústria, com interesse direto nos nossos produtos, especialmente na movimentação de cereais no Norte. Trouxemos equipamentos de alta tecnologia, mas simples de manter, ideais para uma região remota como a Amazônia, atuando no transbordo de grãos e fertilizantes”, disse.

Crescimento do setor e investimentos no Arco Norte

A expansão da logística fluvial na região também foi tema recorrente entre os participantes. Daniel Andrade, gerente de segmento fluvial da Sotreq, destacou a evolução do evento e do mercado.

“A feira vem crescendo a cada ano, com um público mais qualificado. É uma oportunidade de reencontrar clientes, fortalecer relações e avançar nas discussões do setor. O Arco Norte segue em expansão, e acompanhamos isso com presença em Manaus, Belém, Porto Velho e Itaituba. Também apresentamos soluções como o monitoramento de equipamentos, que melhora a gestão e agrega valor às operações”, disse.

Logística essencial e segurança energética

A importância da logística fluvial para o abastecimento da região também foi reforçada por Cássio Lopes Guimarães, gerente de operação de navios de cabotagem da Transpetro.

“Temos uma responsabilidade estratégica no transporte de combustíveis. Hoje, contamos com uma estrutura robusta, incluindo navios que operam na Amazônia, fundamentais para o abastecimento local. Em 2024, mesmo com uma seca severa, conseguimos manter o abastecimento, entregando mais de 16 mil toneladas de GLP em parceria com a Marinha e a Petrobras. Isso mostra a força da atuação integrada”, disse.

Papel institucional e desenvolvimento regional

A Marinha do Brasil também destacou seu papel no desenvolvimento da navegação e da economia regional. O contra-almirante Sérgio Tadeu, chefe do Estado-Maior do Comando do 9º Distrito Naval, enfatizou a importância do evento.

“Mais do que um encontro logístico, este é um espaço para construção de soluções. A Marinha não atua apenas como reguladora, mas como parceira no desenvolvimento regional. A navegação é essencial para a região, e eventos como este fortalecem o diálogo sobre temas como cabotagem, transporte e construção naval”, disse.

Resiliência e protagonismo amazônico

Representando um dos principais participantes do evento, Marcello Di Gregorio, do Super Terminais, destacou o papel da região.

“O Norte é resiliente. Essa é a palavra que define o Amazonas. É uma região que se reinventa e cresce, mesmo diante dos desafios. Esses diálogos são fundamentais, principalmente no contexto hidroviário. Os rios são parte essencial da nossa realidade e do nosso desenvolvimento”, disse.

Programação Diálogos Hidroviáveis

Dentro da programação, o fórum “Diálogos Hidroviáveis” se consolida como um espaço de debate técnico e institucional, abordando temas como políticas públicas, sustentabilidade, modernização da frota e impactos climáticos.

No segundo dia de evento, a programação segue com painéis estratégicos:

14h30 – Desenvolvimento da política pública da navegação interior, mediado por Adalberto Tokarski

15h – Crise climática e adaptações na navegação fluvial, com participação de Renildo Barros (ANTAQ)

16h30 – Manaus Moderna: projeto, execução e projeções, mediado por Dodó Carvalho

Amazônia no centro do debate logístico

Resultado da fusão entre Navegistic Manaus e Navalshore Amazônia, a NN Logística reforça o protagonismo da região Norte no cenário logístico internacional.

Com presença de multinacionais, investimentos e discussões estratégicas, o evento mostra, já no primeiro dia, que a Amazônia ocupa posição central na logística brasileira e no transporte sustentável.

Serviço

O que? NN Logística 2026

Onde? Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques – Av. Constantino Nery, 5001

Quando? 22 a 24 de abril de 2026, das 14h às 21h

Programação: https://nnlogistica.com.br

Credenciamento gratuito: https://nnlogistica.com.br/credenciamento

(*) Com informações da assessoria