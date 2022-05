Competição de Yu-Gi-Oh! movimenta cultura geek em Manaus

Manaus (AM) – “Senhores e senhoras duelistas de Yu-Gi-Oh!, preparem os seus decks!” Considerada uma das franquias mais populares e uma febre por todo o mundo. Em Manaus não é diferente. A 8º edição do torneio “Yu-Gi-Oh! Manaus” será realizada no dia 10 de julho e prepara jogadores que desejam duelar em São Paulo (SP). O maior torneio de Yu-Gi-Oh! da região Norte ocorre na av. João Valério, 209, Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus.

Yu-Gi-Oh! é um mangá japonês que foi originalmente publicado em 1996, e deu origem ao anime e jogo de cartas que é tendência até o dia de hoje. Por sua complexidade e regras únicas, Yu-Gi-Oh! logo entrou para o cenário competitivo, atraindo jovens e adultos.

Fã de Yu-Gi-Oh! desde 2004, o cirurgião-dentista Thiago Chaves Fonteles é administrador e organizador do competição. Fonteles destacou que decidiu começar a realizar o campeonato durante o período pós pandemia com o intuito de atingir novos jogadores que ainda não participavam.

Thiago destaca ainda que os torneio oficiais na capital amazonense surgiram há 11 anos com partidas emocionantes e sempre promovendo um encontro entre os colecionadores e duelistas.

“Yu-Gi-Oh! surgiu em Manaus com alguns torneios oficiais, sancionados pela loja Daisuki, porém foi em meados de 2021 que comecei a fazer torneios aqui com intuito de atingir novos jogadores que não sabiam. Hoje, temos o maior torneio de Yu-Gi-Oh! da região Norte. Tudo iniciou durante o período pós-pandemia. Fiz um grupo com os competidores e anunciei premiações que nunca tiveram nessas competições. Investi do meu próprio dinheiro para estimular essas pessoas a participarem dos torneios com toda a segurança sanitária possível”, relembra Thiago.

Thiago Fonteles ressaltou ainda que as competições costumam ser realizadas a cada dois meses, contando com a participação de cerca de 70 jogadores. Além disso, explicou que os primeiros lugares geralmente vão do 1º ou 5º e o campeão recebe um cinturão que também é defendido de dois em dois meses.

“Os primeiros lugares, geralmente do 1º ou 5º, recebem premiações como iPhone, Xbox, Playstation 4, Air Dots ou Smartwatch. Os duelos são transmitidos ao vivo pelo nosso podcast Zona Alternativa”, salientou.

Campeão da última edição do campeonato, o assistente administrativo Arlen Breno de Albuquerque Biá, é fã da franquia há mais de 12 anos e começou a jogar com as cartas originais em 2011. Arlen atribui ainda a Thiago Fonteles, o incentivo do retorno das competições no período pós-pandemia.

“Sempre participo das competições, tanto oficiais quanto as não-oficiais, quando consigo. Conheci o jogo por meio do anime e aos poucos fui entrando nesse mundo de ser duelista. Nesse caminho, conheci muitas pessoas que contribuíram bastante para o que a comunidade de competidores se tornou hoje, entre elas o Thiago, que começou a incentivar todos a participar das competições nesse período pós-pandemia. Quando o nosso jogo estava bem carente, ele começou a reunir a comunidade de novo”, disse.

A inscrição para a competição está no valor de R$ 50. O 1º lugar será premiado com um XBOX Series S, o 2º lugar com um PlayStation Vita, o 3º ganhará um relógio inteligente Mi Smart Band 6 da Xiaomi, o 4º receberá R$ 100,00 e o 5º adquire o fone de ouvido Air Dots 2 Xiaomi.

Para quem deseja participar do “Yu-Gi-Oh! Manaus”, é só entrar em contato pelo whatsapp (92) 98148-6540 (Thiago Chaves) ou através do Instagram @yugiohmanaus.

Fotos: Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Crianças ribeirinhas assistirão ópera no Teatro Amazonas

Exposição Mama Tuyuka estreia na galeria do Sesc Amazonas

Arraial do Axerito leva magia das festas juninas para a Arena da Amazônia