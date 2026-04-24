Aleam

Evento na Aleam reúne lideranças e debate IA na gestão pública e eleições

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Adjuto Afonso (União Brasil), participou, nesta quinta-feira (23), da abertura oficial da 6ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (VI Feclam). Durante a cerimônia, ele destacou a relevância do evento. Segundo o parlamentar, a iniciativa fortalece a política estadual.

Tema aborda Inteligência Artificial e desafios eleitorais

Com o tema “Inteligência Artificial e os Desafios na Administração Pública e nos Processos Eleitorais”, a programação começou ainda na tarde de quinta-feira. Além disso, foram realizadas oficinas voltadas à qualificação técnica. As atividades atenderam parlamentares e servidores municipais.

Autoridades participam da abertura

Adjuto Afonso esteve ao lado do governador em exercício, Roberto Cidade (União Brasil). Também participaram os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Além deles, esteve presente o ex-governador Wilson Lima (União Brasil).

Ainda estiveram na cerimônia os deputados federais Saullo Vianna (MDB) e Fausto Jr. (União Brasil). Também marcou presença o vereador Diego Afonso (União Brasil). Além disso, participaram autoridades do Judiciário e da Defensoria Pública.

Integração fortalece políticas públicas

“Como presidente interino da Casa, falo da satisfação que tenho em recepcionar vereadores de todo o Amazonas, em especial os da região do Purus, e promover essa troca de experiências que fortalece a atuação parlamentar no Estado. É essa parceria entre as Casas Legislativas estadual e municipais que garante mais assertividade na construção de políticas públicas para os nossos municípios”, declarou o parlamentar.

Tecnologia em pauta

Além disso, Adjuto Afonso enfatizou a importância da temática deste ano. Segundo ele, o foco está na implementação de tecnologia no processo eleitoral.

“É o tema do momento, a Assembleia está sempre à frente. Um tema como este é importante, porque as pessoas que estão em busca dessas informações certamente terão uma palestra que será proferida a partir de amanhã”, disse.

Programação continua nesta sexta-feira

A programação do Feclam 2026 segue nesta sexta-feira (24). Dessa forma, haverá novos debates e atividades. O objetivo é fortalecer o Poder Legislativo.

Sobre o Feclam 2026

Consolidado como o principal espaço de integração entre o Parlamento estadual e as Câmaras Municipais, o Feclam reúne vereadores, servidores, assessores e gestores. Nesse sentido, o evento discute inovação e modernização institucional. Além disso, busca aprimorar a atuação legislativa.

A programação inclui oficinas e palestras especializadas. Também prevê a entrega das Leis Orgânicas e Regimentos Internos. Esses documentos foram elaborados com apoio do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI).

Por fim, o fórum foi criado para fortalecer a relação entre a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais. Assim, tornou-se um espaço permanente de troca de experiências, apoio técnico e atualização legislativa.

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