'Rua da Copa'

Registro do fotojornalista Tácio Melo sobre a “Rua da Copa” ganha destaque nacional

Uma fotografia registrada em Manaus passou a integrar o acervo do Museu do Futebol. O registro é do fotojornalista Tácio Melo, que se destacou no Concurso de Fotografia 2026 da instituição.

O profissional concorreu com mais de 160 participantes de todo o país. Ao final, ele garantiu lugar entre as 20 imagens vencedoras.

Registro retrata tradição da “Rua da Copa”

A imagem premiada conquistou a sétima colocação. O fotógrafo fez o registro durante a Copa do Mundo FIFA 2022, na rua Três, no bairro Alvorada.

Conhecida como “Rua da Copa”, a via se transforma a cada edição do torneio. Moradores se unem para decorar o espaço, criando um espetáculo visual com bandeirinhas e cores da seleção brasileira.

Além disso, a rua já se tornou um símbolo de união comunitária na capital amazonense.

Fotógrafo repetiu feito histórico

Tácio Melo decidiu repetir uma experiência marcante. Assim como em 2014, ele subiu no telhado de uma casa para capturar a dimensão da rua decorada.

Naquele ano, o registro ganhou repercussão internacional ao ser divulgado pela FIFA.

Desta vez, o fotógrafo manteve a proposta. Ele registrou um trecho de cerca de 400 metros, repleto de bandeirinhas e produzido com o esforço coletivo dos moradores.

Fotógrafo destaca significado da imagem

Para Tácio Melo, o registro vai além da estética. Ele destaca o valor social e cultural da cena.

“Mais do que bandeiras, pinturas e estruturas temáticas, a preparação da rua Três do bairro Alvorada para receber a Copa do Mundo é símbolo de união, amor e tradição entre os moradores da via. E o resultado desse trabalho não encanta apenas os olhos, mas também se traduz em força, determinação e vontade de viver e sentir a emoção de torcer pelo futebol brasileiro”, explicou.

Além disso, o fotógrafo celebrou a conquista.

“Fico muito feliz por fazer parte dessa história, que é contada através de imagens. Ter minha fotografia escolhida e eternizada no Museu do Futebol não será apenas um prêmio, mas sim a valorização do meu trabalho e da minha trajetória através das câmeras. Só tenho a agradecer por mais essa conquista pessoal e profissional”, afirmou.

Concurso reúne fotógrafos de todo o país

Em 2026, o concurso chegou à quarta edição. A organização selecionou 20 imagens para integrar o acervo do museu.

Participaram fotógrafos de diversos estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

Além disso, todos os vencedores recebem premiação em dinheiro. O primeiro colocado ganhou R$ 3 mil.

Campeão também é de Manaus

O fotógrafo Ricardo Oliveira conquistou o primeiro lugar. Ele registrou jovens jogando “altinha” enquanto se equilibravam em canoas no rio Ariaú.

Por fim, uma comissão especializada avaliou os trabalhos. O grupo reuniu nomes ligados à fotografia, pesquisa e produção cultural no país.

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