avenida 7 de Maio

Seminf executa recuperação da avenida 7 de Maio, na comunidade Itaporanga

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou nesta sexta-feira (24) uma operação de manutenção asfáltica na avenida 7 de Maio, no trecho da comunidade Itaporanga, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital.

A intervenção busca melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres que circulam diariamente pela região.

Seminf reforça manutenção em via de grande circulação

O secretário de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou a importância da ação para fortalecer a mobilidade urbana na zona Norte e reafirmou o compromisso da secretaria com a manutenção contínua das vias.

“Essa é mais uma determinação do prefeito Renato Junior, para que a gente avance cada vez mais com os serviços de manutenção asfáltica nesta área da cidade. A avenida 7 de Maio é uma avenida extensa, estamos trabalhando nela pelo grande fluxo de veículos, moradores e trabalhadores que passam aqui diariamente. Nosso objetivo é garantir mais segurança, melhorar a mobilidade e oferecer mais qualidade de vida a todos”, afirma o secretário.

Equipes atuam em 500 metros da avenida

As equipes da Seminf executam serviços em cerca de 500 metros da via. Inicialmente, os trabalhadores realizam a limpeza e a preparação da base, enquanto uma retroescavadeira auxilia na remoção de resíduos e no nivelamento do trecho.

Na sequência, os operários aplicam massa asfáltica nos pontos mais danificados da avenida, recuperando a estrutura da pista e devolvendo melhores condições de tráfego para a população.

Moradores destacam melhoria na trafegabilidade

Moradores da comunidade acompanham os serviços e avaliam positivamente a intervenção. O autônomo Fabricio Bastos, de 45 anos, afirmou que a obra deve melhorar o acesso à região.

“É muito bacana acompanhar esse serviço e ver que as equipes estão atuando aqui na avenida, melhorando para a gente e para todo mundo que acessa a comunidade Itaporanga. Com certeza vai melhorar bastante, estamos bem agradecidos”, agradece o autônomo.

Além disso, a Seminf informou que intensificou os trabalhos de recuperação da malha viária em diferentes zonas da cidade. Com isso, a prefeitura busca ampliar a segurança viária, melhorar a fluidez do trânsito e oferecer mais qualidade de vida à população.

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