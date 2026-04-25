Festival de Parintins 2026

Iniciativa reforça prevenção ocupacional e acompanha a saúde dos profissionais que atuam na preparação do Festival de Parintins 2026.

O Boi-Bumbá Garantido iniciou, neste sábado (25), uma ação de saúde ocupacional voltada aos trabalhadores que atuam na preparação do espetáculo para o Festival de Parintins. Ao todo, 105 profissionais com vínculo em regime CLT receberam atendimento na Cidade Garantido.

A iniciativa atende trabalhadores dos galpões de alegoria, tribal e de outros setores envolvidos na construção do espetáculo e integra o planejamento de prevenção ocupacional para a temporada de 2026.

Exames laboratoriais abrem programação de atendimento

A programação começou com a coleta de exames laboratoriais, incluindo hemograma, colesterol e tipagem sanguínea. O procedimento faz parte do processo admissional e do acompanhamento periódico da saúde dos colaboradores.

Além disso, a ação cumpre exigências previstas nas normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho.

De acordo com o enfermeiro Paulo Machado, o objetivo é garantir que os trabalhadores iniciem as atividades em condições adequadas de saúde.

“Essa ação inicial é voltada principalmente para os exames admissionais. Hoje realizamos a coleta de sangue e, ao longo da semana, outros exames também serão feitos, conforme as exigências do Ministério. O objetivo é promover o cuidado com os trabalhadores desde o início, garantindo o bem-estar e a segurança durante todo o período de produção do Festival 2026”, explicou.

Atendimento continua com exames complementares

A programação terá continuidade na próxima segunda-feira, quando os trabalhadores passarão por exames complementares, como eletrocardiograma, eletroencefalograma e espirometria.

Assim, o Boi Garantido centraliza o atendimento na própria Cidade Garantido, o que facilita o acesso aos serviços e amplia o acompanhamento preventivo.

Bumbá reforça cultura de prevenção e segurança

Segundo a engenheira de Segurança do Trabalho, Hérica Miranda, a iniciativa fortalece o compromisso do bumbá com a valorização e proteção dos profissionais envolvidos na construção do espetáculo.

“Essa iniciativa tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar dos nossos trabalhadores, oferecendo atendimentos preventivos dentro do ambiente de trabalho. Isso facilita o acesso aos serviços, contribui para a identificação precoce de possíveis problemas de saúde e fortalece a cultura de prevenção. Para nós, saúde e segurança caminham juntas”, destacou.

Planejamento prioriza bem-estar para o Festival de Parintins

A ação faz parte do planejamento estratégico do Boi Garantido para o Festival de Parintins 2026 e reforça o compromisso com a segurança, qualidade de vida e valorização de todos os profissionais que atuam na produção do espetáculo.

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