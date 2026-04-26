Competições

Competições escolares de futebol sub-18 e vôlei de praia classificam estudantes do Amazonas para torneios nacionais

A Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade) segue com inscrições abertas para duas competições do calendário esportivo de 2026: o Campeonato Amazonense Escolar de Futebol Sub-18 e o Campeonato Amazonense Escolar de Vôlei de Praia.

As inscrições para os torneios seguem até o dia 30 de abril. Além disso, as competições garantem vagas em disputas nacionais e ampliam oportunidades para estudantes-atletas do Amazonas.

Futebol sub-18 vale vaga nos Jogos Escolares Brasileiros

No futebol sub-18, a competição reunirá equipes masculinas e femininas formadas por estudantes-atletas nascidos entre 2008 e 2011.

A disputa estadual acontecerá entre os dias 4 e 14 de junho, em Manaus. Depois disso, os classificados representarão o Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

A etapa nacional será realizada em Recife, entre 11 e 25 de agosto.

As inscrições custam R$ 30 para atletas e técnicos de escolas públicas. Já os participantes de escolas particulares pagarão R$ 50.

Vôlei de praia terá disputas em duas categorias

Já o Campeonato Amazonense Escolar de Vôlei de Praia reunirá atletas nas categorias infantil e juvenil, também nos naipes masculino e feminino.

A categoria infantil contempla estudantes nascidos em 2012, 2013 e 2014. Enquanto isso, a categoria juvenil reúne atletas nascidos entre 2008 e 2011.

A competição acontecerá nos dias 5 e 6 de junho. Assim como no futebol, os valores das inscrições seguem os mesmos.

Além disso, os regulamentos das duas competições estabelecem o formato das disputas e orientam os direitos e deveres dos participantes.

Fade reforça calendário esportivo em 2026

Segundo o presidente da Fade, Auricélio Andrade, a federação ampliou o calendário esportivo deste ano e fortaleceu o trabalho de integração com escolas, clubes e atletas.

“Estamos com um calendário recheado em 2026. São mais de 20 competições com envolvimento da Federação, em mais de 15 modalidades esportivas. Nos esforçamos porque sabemos da importância desses campeonatos na formação esportiva e social desses jovens. Temos trabalhado para agregar federações, escolas, clubes e atletas”, ressaltou Auricélio Andrade.

Amazonas soma medalhas em competições nacionais

Além de organizar seletivas estaduais, a Fade também fortalece a participação do Amazonas em competições nacionais.

Neste ano, o estado conquistou quatro medalhas em etapas dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18, com equipes classificadas a partir das seletivas estaduais.

No basquete, disputado em Brasília, o Amazonas conquistou prata com a equipe feminina do CMPM 1 e bronze com a equipe masculina das Escolas Nilton Lins.

Já no handebol, em Aracaju, o estado conquistou mais duas medalhas na Série Prata: prata com a equipe feminina do Centro de Educação de Tempo Integral João dos Santos Braga e bronze com a equipe masculina da Escola Estadual de Tempo Integral Danilo Areosa, de Novo Airão.

Estudantes destacam experiência em torneios nacionais

Para a capitã da equipe de basquete do CMPM 1, Lorena Barroso, a participação na competição nacional fortaleceu a experiência esportiva e pessoal do grupo.

“A experiência foi incrível. Demos nossa vida nos jogos, vivemos intensamente cada momento da viagem. Gostaríamos de agradecer à Fade e à CBDE por essa oportunidade. Seguimos treinando para outras competições”, destacou Lorena Barroso.

Além das disputas em quadra, as etapas nacionais promovidas pela CBDE oferecem intercâmbio cultural e formação esportiva.

Por isso, a entidade custeia passagens, hospedagem e alimentação das delegações, permitindo que os estudantes conheçam novas cidades, ampliem experiências e fortaleçam a vivência no esporte escolar.

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