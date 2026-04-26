O Amazonas venceu o Santa Cruz por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), na Arena Pernambuco, em Recife, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a Onça-pintada manteve os 100% de aproveitamento e ampliou a liderança na competição. Agora, a equipe soma 12 pontos em quatro partidas e segue isolada na ponta da tabela.
Enquanto isso, o Brusque aparece na segunda colocação, com 10 pontos.
Schiappacasse garante vitória do Amazonas
O gol da partida saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Nicolás Schiappacasse recebeu na área, girou sobre a marcação e finalizou rasteiro para balançar as redes e garantir os três pontos para o time amazonense.
Além disso, o Amazonas confirmou mais uma vez sua eficiência ofensiva e defensiva na Série C.
Defesa sólida reforça campanha perfeita
Além do aproveitamento total, o Amazonas também se destaca pelo desempenho defensivo. Até aqui, a equipe marcou sete gols e, ao mesmo tempo, ainda não sofreu nenhum na competição.
Dessa forma, o time mantém uma das melhores campanhas do torneio e consolida o bom início de temporada.
Por outro lado, o Santa Cruz vive momento oposto. A equipe pernambucana sofreu a segunda derrota consecutiva e chegou ao terceiro jogo sem vitória.
Com isso, o clube ocupa a 13ª posição, com apenas quatro pontos.
Próximo desafio do Amazonas será pela Copa Verde
Agora, o Amazonas volta a campo na quarta-feira (29), às 19h, quando enfrenta o Monte Roraima, fora de casa, pela Copa Verde.
Na sequência, a equipe retoma a disputa da Série C e tenta manter a invencibilidade e a campanha perfeita na competição.
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