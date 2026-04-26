Campeonato Brasileiro

Equipe amazonense faz 1 a 0 fora de casa, segue líder isolada e ainda não sofreu gols na competição

O Amazonas venceu o Santa Cruz por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), na Arena Pernambuco, em Recife, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Onça-pintada manteve os 100% de aproveitamento e ampliou a liderança na competição. Agora, a equipe soma 12 pontos em quatro partidas e segue isolada na ponta da tabela.

Enquanto isso, o Brusque aparece na segunda colocação, com 10 pontos.

Schiappacasse garante vitória do Amazonas

O gol da partida saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Nicolás Schiappacasse recebeu na área, girou sobre a marcação e finalizou rasteiro para balançar as redes e garantir os três pontos para o time amazonense.

Além disso, o Amazonas confirmou mais uma vez sua eficiência ofensiva e defensiva na Série C.

Defesa sólida reforça campanha perfeita

Além do aproveitamento total, o Amazonas também se destaca pelo desempenho defensivo. Até aqui, a equipe marcou sete gols e, ao mesmo tempo, ainda não sofreu nenhum na competição.

Dessa forma, o time mantém uma das melhores campanhas do torneio e consolida o bom início de temporada.

Por outro lado, o Santa Cruz vive momento oposto. A equipe pernambucana sofreu a segunda derrota consecutiva e chegou ao terceiro jogo sem vitória.

Com isso, o clube ocupa a 13ª posição, com apenas quatro pontos.

Próximo desafio do Amazonas será pela Copa Verde

Agora, o Amazonas volta a campo na quarta-feira (29), às 19h, quando enfrenta o Monte Roraima, fora de casa, pela Copa Verde.

Na sequência, a equipe retoma a disputa da Série C e tenta manter a invencibilidade e a campanha perfeita na competição.

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