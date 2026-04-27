Eleições 2026

Partido reforça estratégia eleitoral no Amazonas e alinha apoio a Lula e possíveis alianças para 2026

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou a pré-candidatura de Marcelo Ramos ao Senado pelo Amazonas. O anúncio ocorreu durante o congresso nacional da legenda, realizado em Brasília.

O evento reuniu lideranças de todo o país e definiu diretrizes políticas e eleitorais para o próximo ciclo. O congresso aconteceu no domingo (26).

Estratégia eleitoral no Amazonas

O PT integra a decisão à estratégia de fortalecer a unidade interna e ampliar o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Amazonas. O estado é considerado peça-chave no cenário político da região Norte.

Além disso, o partido avalia que a consolidação de candidaturas competitivas no Amazonas se mostra fundamental para sustentar o projeto nacional petista.

Fortalecimento de representação política

Após o encontro, lideranças do PT no Amazonas afirmaram que o partido saiu mais coeso e alinhado a um plano eleitoral que prioriza o fortalecimento das chapas proporcionais.

Assim, o objetivo inclui ampliar a representação na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Amazonas. Dessa forma, o partido busca maior protagonismo político e capacidade de articulação institucional.

Debates programáticos

No campo programático, o partido reforçou pautas históricas, como a defesa da soberania nacional, o fortalecimento da democracia e a redução das desigualdades sociais.

Entre os temas discutidos, destacou-se o debate sobre o fim da escala de trabalho 6 por 1, apresentado como medida para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Segundo dirigentes da legenda, o PT pretende apresentar ao eleitorado uma alternativa progressista para o futuro do Amazonas. Além disso, o partido defende desenvolvimento econômico com inclusão social, alinhado ao projeto político nacional liderado por Lula.

Articulações e apoio político

Nos bastidores, fontes ligadas ao partido confirmaram apoio à pré-candidatura do senador Omar Aziz (PSD) ao governo do Amazonas.

Essa possível aliança integra a estratégia de composição de forças no estado. Consequentemente, o movimento deve influenciar o desenho das candidaturas majoritárias nas eleições.

Trajetória de Marcelo Ramos

Advogado, Marcelo Ramos construiu sua trajetória política no Amazonas com passagens por diferentes siglas e cargos eletivos.

Ele foi deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas, período em que ganhou projeção no cenário local.

Posteriormente, Ramos foi eleito deputado federal e se destacou no Congresso Nacional por sua atuação em temas econômicos e institucionais.

Durante o mandato, ele ocupou o cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados. Com isso, ampliou sua visibilidade nacional e participou de debates centrais da política brasileira.

Diálogo político e nova fase

Ao longo da carreira, Ramos se destacou por transitar entre diferentes campos políticos e manter diálogo com diversas correntes ideológicas.

Sua filiação ao PT marca uma nova fase política. Agora, ele se alinha ao projeto liderado por Lula e se coloca na disputa por uma vaga no Senado representando o Amazonas.